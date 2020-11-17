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Donsah: Kendimi burada evimde hissediyorum

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Ganalı futbolcu Godfred Donsah, kendini Rize'de evinde gibi hissettiğini söyledi

17.11.2020 - 16:06 | Güncelleme: ABONE OL
Donsah: Kendimi burada evimde hissediyorum

Donsah, idman öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, çok iyi bir seri yakaladıklarını, lige verilen aranın takımın uyum sağlaması anlamında faydalı olduğunu belirtti.

İyi bir hazırlık dönemini geride bıraktıklarını değerlendiren 24 yaşındaki futbolcu, "Her şeye rağmen bireysel anlamda daha gelişim göstermeliyim. Takımı tanıma anlamında çok daha iyiye gidiyorum. Arkadaşlarımı tanıdıkça katkım artacaktır. Bir orta sahanın daha fazla skora katkı yapması gerekiyor. Ben de bunu önümüzdeki maçlarda geliştirmeye çalışacağım. Daha fazla gol atmak, asist yapak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ganalı oyuncu, Türkiye'de mutlu olduğunu dile getirerek, "Burası Gana gibi, herkes yardım ediyor. Herkes bana çok yakın davranıyor, yardımcı oluyor. Şehir çok yakın ve yürüyüş yapıyorum. Kendimi burada evimde hissediyorum." diye konuştu.

Takım olarak iyi bir ekip olduklarına işaret eden deneyimli orta saha oyuncusu, "Gücümüzün farkındayız. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Kendimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Bizim ne yapacağımız çok önemli. Rakiplerin ne yapacağını değil, biz kendimizi düşünüyoruz. Bizim değil, onların bizi daha çok düşünmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

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