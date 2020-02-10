10 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karayollarındaki kontrol noktalarına yakalanmamak için Van Gölü’nü kullanan göçmen kaçakçıları yine bir faciaya neden oluyordu. Van’ın kırsaldaki sahillerinden aldıkları yabancı uyruklu 49 kaçak göçmeni Tekneye bindirerek Bitlis’in Tatvan ilçesine götürmek üzere yola çıkan tekne, Gevaş ilçesine bağlı İn Mahallesi’nin Deveboyunu açıklarında yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyince buradaki yarım adaya yanaşarak kaçak göçmenleri indirdi. Donma tehlikesi geçiren çoğunluğu Afganistan uyruklu 49 kaçak göçmen sığınacak bir yer bulamayınca güvenlik güçlerini arayarak kurtarılmaları için yardım istedi. Bunun üzerine de hemen harekete geçildi.
KURTARMA OPERASYONU 5 SAAT SÜRDÜ
Gevaş ilçe merkezine yaklaşık 52 kilometre uzaklıkta bulunan İn Mahallesi’ne bağlı Deveboynu açıklarına tekneyle ulaşıldı. Ve göçmenleri kurtarmak için yapılan kurtarma operasyonu yaklaşık 5 saat sürdü. Deveboynu yarım adasından alınan 49 kaçak göçmen Gevaş ilçesindeki iskeleye getirildi. Gevaş Kaymakamı Hamit Genç de çalışmaları takip etti.
AFAD VE SAĞLIK EKİPLERİ İSKELEDE HAZIR BEKLEDİ
Kaçak göçmenler için Gevaş İskelesi’nde de yoğun bir hazırlık yapıldı. Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sahilde hazır bekledi. Teknenin sahile yaklaşması ile birlikte de donma tehlikesi geçirdikleri için ayakta durmakta zorluk çeken kaçak göçmenlere yardım edilerek ambulanslara alındı. Donma tehlikesi geçiren 49 kaçak göçmen Van’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yetkililer, soğuk havadan 15 kişinin etkilendiğini, olay yerine de toplam 4 adet 112 ambulansı, 3 adet 4 yataklı ambulans ve 2 adet UMKE görevlendirildiğini bildirdi.
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