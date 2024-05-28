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        Haberler Gündem Güncel Dönerin fiyatını fazla buldu, rastgele ateş açtı

        Dönerin fiyatını fazla buldu, rastgele ateş açtı

        İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yediği dönerin fiyatını fazla bulan bir kişi önce çalışanlarla tartıştı, ardından da dükkana rastgele ateş açtı. Polis ekipleri şüpheliyi yakaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 20:10 Güncelleme: 28.05.2024 - 20:10
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        Dönerin fiyatını fazla buldu, rastgele ateş açtı
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        Zeytinburnu'nda yediği dönerin fiyatını pahalı bulunca çalışanlarla tartışıp büfede silahla rastgele ateş eden şüpheli yakalandı.

        Sümer Mahallesi 18. Sokak’taki büfeye gelen Emre B. (21) yediği tavuk dönerin fiyatını fazla bulunca çalışanlarla tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki silahla dükkanda rastgele ateş ederek kaçtı.

        Fotoğraf: AA

        Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar büfenin camlarına isabet etti.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.

        Bu arada, şüphelinin olay sonrası kaçış anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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