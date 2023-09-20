Dönence 11. bölüm yayınlandı! Dönence 11. son bölümünde yaşananlar
Dönence 11. bölüm 20 Eylül Çarşamba akşamı 20:00'da Kanal D'de ekranlara geldi. Dönence son bölümde; Gece ailesinden ve Özgür'den uzakta sınavını beklerken onu çok mutlu edecek bir sürprizle karşılaşır. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Dönence 11. son bölüm full izle bilgilerini haberimizde bir araya getirdik. İşte, Dönence son bölüm özeti...
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Yapımcılığını D Media, yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği Dönence dizisi her hafta çarşamba akşamı ekranlara geliyor. Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun paylaştığı dizinin seyircileri Dönence son bölüm izleme bilgisini sorguluyor. İşte Dönence 11. son bölüm özeti...
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DÖNENCE 11. BÖLÜM İZLE
Dönence 11. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Dönence son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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DÖNENCE 11. BÖLÜM ÖZETİ
Üniversiteyi İstanbul’da okumaya karar veren Gece’nin sınava girecek olması başta ailesi olmak üzere aşkını bir türlü ilan edemeyen Özgür’ü de üzmektedir fakat her koşulda hayallerinin peşinden gitmesi için Gece’yi destekler. Gece ise ailesinden ve Özgür’den uzakta sınavını beklerken onu çok mutlu edecek bir sürprizle karşılaşır...
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Babasının karşısına çıkarak onunla yüzleşen Miro kendisini kötü hissedince çareyi Gece’yle dertleşmekte bulur ve Gece, Miro’yla ilgili gerçeği ilk defa öğrenir. Harun, oğlu Ata aracılığıyla Verda’ya daha çok yaklaşmanın yolunu bulmuşken bir yandan da borçlandığı Selman’la uğraşır, karısına yaklaştığını fark eden Cem ise bu durumdan hiç hoşnut değildir bu yüzden Verda’yla tartışmaya girdiği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılır.