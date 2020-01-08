Dondurucu soğuğa rağmen suya giren mandaların güzel görüntüler oluşturduğunu aktaran Küçükaydın, "Sudaki yeşil otlarla besleniyorlar. Sudan çıktıklarında ağızlarında buz sarkıtları oluşuyor. Biz de bunları fotoğraflamaya geldik. Mandaların bu soğuk havada beslenme mücadeleleri bizleri çok etkiledi" diye konuştu.