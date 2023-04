Soğuk, sadece boğazın değil tüm vücudun da bağışıklık sistemini zayıflatıyor. The Journal of Allergy and Clinical Immunology'de yayınlanan bir araştırma; burnumuzun içinde bir bağışıklık sistemi olduğunu ve sistemin hava sıcakken çok daha iyi çalıştığını ortaya koydu.

Yani, büyük resme bakarsak; boğazımızın şişmesini sadece dondurma ile ilişkilendirmek doğru değil, diğer tüm soğuk gıdalar da buna sebep olabilir.