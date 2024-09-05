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        Haberler Dünya Donald Trump'tan UFO sözü: "Seçilirsem Pentagon'a baskı yapacağım" | Dış Haberler

        Donald Trump'tan UFO sözü: "Seçilirsem Pentagon'a baskı yapacağım"

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, yeniden başkan seçilmesi halinde Pentagon'a daha fazla UFO görüntüsü yayınlaması için baskı yapacağını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 08:17 Güncelleme: 05.09.2024 - 08:17
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        Trump'tan UFO sözü
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        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, ikinci kez başkan seçilirse tanımlanamayan uçan cisimlerle (UFO) ilgili yeni görüntülerin yayınlanacağına söz verdi.

        Kasım ayında gerçekleşecek seçimlerde yeniden yarışacak olan 78 yaşındaki Trump, Amerikalı podcast yayıncısı Lex Fridman ile bir saatlik bir röportaj için bir araya geldi ve kapsamlı açıklamalarda bulundu.

        Trump son mitinglerinden ve diğer röportajlarından farklı olarak bu kez ABD'nin UFO'lara olan hayranlığından bahsetti.

        Trump, "Birçok insan UFO görüntüleriyle çok ilgileniyor. Pentagon birkaç video yayınladı ve savaş pilotlarından anekdot niteliğinde raporlar geldi. Bu yüzden birçok insan, Pentagon'un daha fazla görüntü yayınlaması için baskı yapıp yapmayacağımızı merak ediyor. Bunu yapacağım" dedi.

        Diğer yandan Trump, 1963'te suikasta uğrayan eski ABD Başkanı John F Kennedy'nin ölümüyle ilgili dosyaları yayınlaması için baskı gördüğünü iddia etti.

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        #Donald Trump
        #ufo
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