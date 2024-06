Donald Trump'tan Taylor Swift'e: Çok güzel ama liberal

Kasım 2024'te gerçekleştirilecek olan ABD başkanlık seçimlerinde yeniden aday olan eski başkan Donald Trump, diline Taylor Swift'i doladı. Trump, büyük bir hayran kitlesine sahip ünlü şarkıcının fiziksel görünümü ve politik görüşleri konusunda yorum yaptı.

Variety Genel Yayın Yönetmeni Ramin Setoodeh'in, Donald Trump'ı anlattığı yeni kitabı 'Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass' için kasım ayında söyleşi yaptığı eski başkan, Taylor Swift için, "Bence o güzel, çok güzel! Onu çok güzel buluyorum. Sanırım liberal. Muhtemelen Trump'ı sevmiyor. Çok yetenekli olduğunu duyuyorum. Bence o çok güzel. Aslında, alışılmadık derecede güzel!" ifadesini kullandı.