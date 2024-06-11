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        Haberler Dünyadan Donald Trump'tan Taylor Swift'e: Çok güzel ama liberal - Magazin haberleri

        Donald Trump'tan Taylor Swift'e: Çok güzel ama liberal

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, ünlü şarkıcı Taylor Swift hakkında yorum yaparken, "O çok güzel ama liberal. Bir country yıldızının liberal olarak başarılı olabilmesi beni şaşırtıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 10:45 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:45
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        "O çok güzel ama liberal"
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        Kasım 2024'te gerçekleştirilecek olan ABD başkanlık seçimlerinde yeniden aday olan eski başkan Donald Trump, diline Taylor Swift'i doladı. Trump, büyük bir hayran kitlesine sahip ünlü şarkıcının fiziksel görünümü ve politik görüşleri konusunda yorum yaptı.

        Variety Genel Yayın Yönetmeni Ramin Setoodeh'in, Donald Trump'ı anlattığı yeni kitabı 'Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass' için kasım ayında söyleşi yaptığı eski başkan, Taylor Swift için, "Bence o güzel, çok güzel! Onu çok güzel buluyorum. Sanırım liberal. Muhtemelen Trump'ı sevmiyor. Çok yetenekli olduğunu duyuyorum. Bence o çok güzel. Aslında, alışılmadık derecede güzel!" ifadesini kullandı.

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        Konuşmasında Taylor Swift için art arda beş kez "güzel" nitelendirmesi yapan Donald Trump'ın ünlü şarkıcıyı sadece fiziksel güzelliğiyle değerlendirdiği için hayranlarından tepki görebileceği düşünülüyor.

        Çıkardığı albümlerle üst üste rekorlar kıran, Time tarafından 2023'te 'Yılın Kişisi' seçilen, servetini 1 milyar doların üzerine çıkaran Taylor Swift, geçmişteki apolitik kişiliği nedeniyle kariyerinin başlarında muhafazakar olarak görülüyordu ancak 2018'de Demokrat Parti'yi desteklediğini açıkça belirtti.

        Daha sonra 2020 ABD başkanlık seçiminde Joe Biden ve Kamala Harris'i desteklediğini açıklayan Taylor Swift, politik görüş olarak Donald Trump'ın karşısında yer aldığını açıkça belirtmiş oldu.

        Kitap söyleşisinde Donald Trump, Taylor Swift'in gerçekten liberal olup olmadığını sorguladı ve şöyle dedi: O gerçekten liberal mi? Bu sadece bir şov değil mi? Bir country yıldızının liberal olarak başarılı olabilmesi beni şaşırtıyor.

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        Taylor Swift bir önceki seçimde Joe Biden'ı desteklemiş olsa da bu seçim döneminde henüz bir adayın lehine konuşmadı. Yine de Demokrat Parti'yi desteklemesine kesin gözüyle bakılıyor.

        Öte yandan Donald Trump şimdiye kadar Amber Rose, Dennis Quaid, Kelsey Grammer gibi ünlü isimlerin desteğini aldı.

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        #Donald Trump
        #taylor swif
        #ABD seçimi
        #Başkanlık Seçimi

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