Donald Trump'tan muhabire: Git kendine gerçek bir iş bul

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere verdiği kısa röportajda ilginç bir diyaloğa imza attı.

Kendisine soru soran basın mensubuna nerede çalıştığını soran Trump, "Notus" cevabını alınca "Ne olduğunu bile bilmiyorum. Git kendine gerçek bir iş bul." dedi.

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