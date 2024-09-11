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ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek Başkanlık Seçimleri için yarış başa baş sürerken eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden adayı olan Donald Trump ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris canlı yayında ilk kez karşı karşıya geldi.

ABC News canlı yayınında ilk kez karşı karşıya gelen Harris ve Trump'ın tartışmasında seyirci bulunmadı ve konuşma sırası kendisinde olmayan başkan adayının mikrofonu kapalı kaldı, ancak ara ara mikrofonların açık kaldığı anlar da oldu.

İki başkan adayı düelloda ekonomi, sınır güvenliği, kürtaj, İsrail-Gazze, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi pek çok konu hakkında açıklama yaptı.

Trump ve Harris'in 90 dakika sürecek düellosunda öne çıkan başlıklar...

Soru: Seçmenler ekonomi ve yaşam maliyetlerinin en büyük sorun olduğunu düşünüyor. Siz daha 4 sene öncesine göre daha iyi bir durumda mısınız?

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Kamala Harris: Ben orta sınıf bir ailede doğdum, ben Amerikalıların hayallerini gerçekleştirmek için uygun tek kişiyim. Evler aileler için pahalı, ben vergi muafiyetini 6 bin dolara çıkarmak istiyorum. Böylece genç aileler ev ve araba alabilecekler. Aynı zaman küçük işletmelere de vergi muafiyeti de sağlamak istiyorum. Milyarderler için şirketler için vergi açığı sağlamak. Trump'ın yapacağı vergi muafiyeti 4 bin dolar ek yük bindirecek ailelere.

Donald Trump: Öncelikle yalan söylüyor. Gümrük vergisi uyguladığımız zaman enflasyon yoktu, çok kötü bir ekonomimiz var. Enflasyon ulusumuz en kötü durumunda. Ülkemize insanlar akın ediyor, bizim vatandaşlarımızın yaptığı işleri elleri alıyorlar. Bu insanlar onun ve Biden'ın ülkemize girmesine izin verdiği insanlar. Ben ülkemiz tarihinin en iyi ekonomisini yarattım.

"TRUMP EN YÜKSEK İŞSİZLİK ORANINI BIRAKTI" Harris: Trump bize ne bıraktı? Trump bize en yüksek işsizlik oranını bıraktı. Ülkenin en kötü demokrasiyi bıraktı. Biz Trump'ın bıraktığı karmaşıklığı düzeltmeye çalıştık, Trump bu gece yalan söyleyecek. Ben güçlü bir şekilde şuna inanıyorum; Amerikan halkı bizi bir araya getiren şeylerin ne olduğunu bilmeli. Trump zengine vergi indirimi planlıyor, ABD halkı için çalışmıyor. Trump: Güçlü ekonomi yaratacağım. Pandemiden önce ekonomi ve borsa çok iyiydi. Kamala, Biden'ın planını kopyaladı, ekonomi planı yok. Benim zamanımda enflasyon yoktu. İnsanlar yumurta alamıyor, mısır gevreği alamıyor, onlar ekonomiyi yok etti. Harris'in seçilmesi ülkenin sonu olur. KÜRTAJ KONUSU Soru: Kürtaj konusuna dönmek istiyorum. Kadınların doğum haklarıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Trump: Onlar 9. ayda kürtaja sahipler. Bu yüzden değiştirdim, Demokratlar bu konuda radikaller. Doğum sonrası infazı da destekliyorlar, bu kürtaj değil artık. Roe v. Wade'i eyaletlere de dahil etmek istediler, biz bunu ortadan kaldırdık. Şimdi eyaletler bunları oyluyor ve bu ülkemizi ikiye ayırmış bir konu. Ben cesaret gerektiren bir şey yaptım. Harris: Duyduğunuz gibi birçok yalan söyledi. Trump, eliyle yüce mahkemeye üç hakim yerleştirdi ve isteği Roe v. Wade'i ortadan kaldırmak istedi ve bunu yaptı. Bir kadın kendi vücuduyla ilgili kararı kendi vermeli. Bu ahlak dışı bir şey mi? Ben ülkemizde kadınlarla konuştum. Hamile kadınlar acil odasında hapse gireceğinden korktuğu için sağlık hizmeti sağlanmamalı mı? Kongre yasayı geçirdiği zaman ben ABD Başkanı olarak gururlu bir şekilde imzalayacağım. Trump başkan olursa bunu yasaklayacak. Hükümet bu kararı vermemeli, Amerikaları kendi kararını vermeli. Trump: Ben kürtajı yasaklamayacağım, bu sorun tamamen eyaletlerin elinde. Harris: Ben Roe v. Wade'i güçlendirmek için hareket edeceğim, ABD'nin hiçbir kısmında bir kadın doğum sonrasında kürtaj talep etmedi. Amerikalılar kadınların kendi vücutları üzerinde karar vermesini destekliyor.

GÖÇ VE SINIR GÜVENLİĞİ Soru: Göç ve sınır güvenliği konusuna geri dönelim. Biden hükümeti döneminde göçmen sayısının arttığını biliyoruz ancak seçimden 6 ay öncesinde göçmen sayısında azalma oldu. Neden bugüne kadar beklediniz? Harris: Sınır güvenliği yasasını destekledim, yasayı Trump engelledi çünkü sorunu çözmek istemiyor. Ülkemizin insanların lidere ihtiyacı var, karşımdaki aday sorunlardan kaçmayı tercih ediyor. Trump'ın mitinglerinden birine katılmanızı istiyorum, gerçekten enteresan şeyler yaşanıyor, kurgusal karakterler yaratıyor.

"HARRIS'İN MİTİNGLERİNE KİMSE GİTMİYOR" Trump: Ben en iyi mitinglere sahibim, Harris'in mitinglerine kimse gitmiyor. Milyonlarca insanı ülkemize soktular, gelen insanlar köpekleri, kedileri yiyorlar. Ülkemizde yaşananlar bu, bunlar utanç kaynağı. Amerika'yı yeniden güçlü yapalım, o ise ülkeyi yok ediyor. Harris'in seçilmesi ülkenin sonu olur, ABD Venezuela gibi olur hatta daha kötüsü olur. Soru: 11 milyon göçmeni nasıl göndereceksiniz? Trump: Onlar sebebiyle suç oranı çok daha yüksek, şu an Venezuela gibi ülkeler geri dönmeyin yoksa sizi öldürürüz dediler. Bu tarihin en büyük hatalarında biri olarak geçecek tarihe, ülkemizin kumaşını zedeliyorlar. Milyonlarca insanı aldılar, dünyanın dört bir tarafında suç oranı düştü, burada fırladı. Ve ben buna göç suçu demek istiyorum. FBI yalan açıklamalar yaptı, en kötü orana sahip şehirleri eklemediler. Harris: Bunun komik olduğunu düşünüyorum. Suçlu bulunan biri suç oranından bahsedemez. Bizim ilerlememiz gerekiyor, Amerikan halkının sorunlarına odaklanmalıyız. Gıda ücretlerini nasıl düşüreceğiz bunlar hakkında konuşmamız gerek. Trump: Davalar sahteydi. Davalar seçimi kazanmak için kullanıldı. Başıma mermiyi onun söylediği şeyler yüzünden yedim. Soru: Neden bazı politik duruşlarınız değişti? Harris: Ben orta sınıf aileden gelen bir çocuk olarak ben bir gençken annem evini aldı, artık kimse ev sahibi olamıyor. Benim ilk hükümetimden sonra 3 milyon konut inşa edilecek. Üvey babası tarafından tacize uğramış lise arkadaşlarımı korumak. Benim değerim en savunmasızları korumak. Benim değerlerim değişmedi. Bir liderin insanları nasıl aşağıladığı değil nasıl yücelttiğine bakılmalı ben böyle bir lider olmak istiyorum. Trump: Evet babam milyarderdi, ben ondan küçük bir miktarda para alıp bunu çok büyük bir paraya dönüştürdüm.

KONGRE BASKINI Soru: 56 gün içinde bir seçim olacak ve seçimin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesini diliyoruz. 6 Ocak 2021 günü yaptıklarınızdan pişman mısınız? Trump: Ben barışçıl ve vatansever şekilde konuşma yapacağım dedim. O insanlara çok kötü davranıldı. Benim o gün olanlarla bir ilgim yok, sadece konuşma yapacağımı söyledim. Harris: 6 Ocak'ta bende oradaydım, seçilmiş başkan yardımcısıydım ve senatördüm. Trump, bir çeteyi Kongre'ye yönlendirdi, ülkemizin başkentini yok etmek için yönlendirdi. Bu yüzden Senato'da iddianame hazırlandı. Aday olan Donald Trump, bu seçim sırasında bir kan gölü olacağını söyledi. Yeni bir sayfa açalım, geçmişe dönmeyelim. Trump: Başka bir terim kullandım ve enerji konusuyla ilgiliydi. Bu münazaradan ayrılalım Washington'a gidelim ve onun sınırları kapamak için bir yasa imzalamasını izleyelim. Bu insanları bir sürü insanı öldürüyor, 6 Ocak'a benzemeyen şekilde. "SEÇİLİ BİR BAŞKANIN ALDIĞI EN YÜKSEK OYU ALDIM" Soru: 2020 seçimlerinde kaybettiğinizi kabul ediyor musunuz? O günden bu yana seçimi kazandığınızı iddia ettiniz, son günlerde ise kıl payı kaybettiğinizi söylediniz. Trump: Seçili bir başkanın aldığı en yüksek oy sayısını aldım. Bir duvarlara bir de seçim güvenliğine ihtiyacımız var. Bunun için iyi bir başkan seçilmeli. Çünkü seçimlerimiz kötü. Ulusumuz düşüşte, resmen ölüyor. Harris: Donald Trump milyonlarca insan tarafından kovuldu. Dünya liderleri Trump'a gülüyor, yanınızda sizinle çalışanlar rezil biri olduğunuzu düşünüyor. Trump: Viktor Orban "Dünyanın en saygı duyulan, korkulan insanı Donald Trump" dedi. "Trump başkanken hiçbir sorunumuz yoktu" dedi. İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMALARI Soru: İsrail-Hamas çatışmalarına dönelim. İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu ama bunu nasıl yaptığının önemli olduğunu söylediniz. Harris: İsrail kendini savunma hakkında sahip ama bunu nasıl yaptığı önemli. Çok fazla masum sivil öldü, bu savaş derhal sona ermeli. 7/24 bunun üzerine çalışıyoruz. İsrail halkı için güvenlik ve eşit bir şekilde Filistin için de. Ben her zaman İsrail'e kendini savunma desteğini vereceğim. Gazze'yi yeniden inşa edeceğiz. Filistinliler güvenli bir şekilde yaşayacak, kendi kendini yönetmek hakkı olacak. Trump: Ben olsaydım bu savaş başlamazdı. Netanyahu ile buluşmadı bile. Harris, İsrail'den nefret ediyor, eğer seçilirse 2 yıl içinde İsrail ortadan kalkacak. Başkan olursam ofise gelmeden bu savaşı sonlandıracağım. Harris: Bu tamamen yalan, herkes benim İsrail'i desteklediğimi biliyor. Ama Trump dış politikada zayıf olduğu için bunları söylüyor. Birçok askeri lider senin rezil biri olduğunu söyledi. Trump diktatör olmak istiyor, diktatörler Trump'ı destekliyor çünkü kullanıyorlar. TRUMP: 3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKABİLİR Soru: Rusya-Ukrayna Savaşı'nı 24 saatte sona erdireceğine söylediniz, bunu nasıl yapacaksınız? Ukrayna'yı gerçekten destekliyor musunuz? Trump: Ben savaşın bitmesini istiyorum. Bu savaşın sona ermesini istiyorum, Zelenskiy'i ve Putin'i iyi biliyorum. Bana saygı duyuyorlar ama Biden'a değil. Biden, Putin ile iki sene içinde telefonla bile görüşmedi. Ben seçildiğimde hemen Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim. Biden'ın Putin ile nasıl konuşacağını bilmiyorum. 3. Dünya Savaşı çıkabilir, şaka yapmıyorum. Ama bizim başkanımız nerede? Harris: Siz Joe Biden'a karşı değil, bana karşı adaysınız öncelikle bunu hatırlayın. Rusya, Ukrayna'yı işgal etmeden önce Zelenskiy ile görüştüm. Amerikan istihbaratından aldığım bilgiyi paylaştım ve NATO olarak Ukrayna'yı destekledik. Eğer Trump başkan olsaydı, Kiev'de Putin oturuyor olurdu. Trump: Putin Moskova'da oturuyor olurdu ve şu an olduğundan çok daha mutlu olurdu. Nükleer silahlara sahip ve kimse bunun hakkında konuşmuyor. Harris'i savaş başlamaması için gönderdiler, üç gün sonra savaş çıktı. Harris, Biden'dan bile daha kötü. Biden en kötü başkan, Harris en kötü başkan yardımcısı. Soru: Afganistan'dan çekilme süreci hakkında ne düşünüyorsunuz? Harris: 4 başkan yapacağını söyledi ve Biden yaptı. Trump, başkanken bir görüşme gerçekleştirdi ve en zayıf anlaşmayı yaptı. Afgan hükümetiyle görüşmedi, Taliban ile görüştü. O zamanki başkan Taliban'ın Camp David'e davet etti. Trump, ABD Başkanlığı sorumluluğunu kaldıramıyor. Trump: Taliban bizim askerlerimizi öldürüyordu, Taliban lideri görüştüm ve bunu sürdürürse sonuçları olacağını söyledim ve ona evinin fotoğrafını gönderdim ve 18 ay boyunca kimse öldürülmedi. Soru: İklim değişikliği ve çevre konularında neler yapacaksınız? Harris: Eski başkan iklim krizinin bir yalan olduğunu söylemişti. Genç Amerikalılar bu konuya önem veriyor, biz temiz bir enerji ekonomisi için yatırım yaptık. Trump, üretim işleri yaratacağını söylemişti, bunları kaybetti. Trump'ın yönetimi sırasında fabrikalara kapatıldı. Trump: Hayır böyle bir şey olmadı. KAPANIŞ OTURUMU Düellonun kapanış oturumunda ilk sözü Harris aldı ve Harris açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Çok farklı vizyonlar ortaya koyduk. Biri geçmişe biri geleceğe odaklıydı. Amerikan halkı bizi ayıran şeylerden çok bir araya getiren şeyleri istiyor. Amerikalıların hayallerini, yaşlıları korumak istiyorum Yaşam maliyetlerini düşürme zamanının geldiğini düşünüyorum. Hak ettiğimiz saygıyı duymamız gerektiğini düşünüyorum. Kadınların kendi vücutları konusunda kararlarını destekleyeceğim. Ben bir savcı olarak her zaman mağdura sadece "İyi misin?" diye sordum, böyle bir başkana ihtiyacımız var." Düelloda son sözleri alan Trump ise şöyle konuştu; "Şunu yaparak, bunu yaparak... Neden bunları yapmadı? 3 buçuk yılları vardı. Şu an buradan ayrılmalı Beyaz Saray'a gidip bunları yapmalı. Ama bunları yapmıyor. Biz ülkemizi kötü bir vizyon için feda edemeyiz. Biz başarısız olan bir ülkeyiz ve dünyanın dört bir yanında bize gülüyorlar. Biz bir lidere sahip değiliz. Biz 3. Dünya Savaşı içine gireceğiz ve bu hiçbir savaşa benzemeyecek. Milyonlarca insanın ülkemize girmesine izin verdiler ve ülkemizi yok ediyorlar." *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.