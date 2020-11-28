Meteoroloji açıkladı! Yurtta hava durumu!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATIDA SİS VE PUS BEKLENİYOR

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle değişik yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak...

ANKARA: 11, Az bulutlu.

İSTANBUL: 14, Az bulutlu.

İZMİR: 18, Az bulutlu.

KOCAELİ: 17, Az bulutlu.

BURSA: 17, Az bulutlu.

AFYONKARAHİSAR: 10, Az bulutlu.

MANİSA: 18, Az bulutlu.

MUĞLA: 17, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

ADANA: 22, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 22, Parçalı yer yer çok bulutlu.

HATAY: 17, Parçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR: 11, Az bulutlu.

KONYA: 11, Az bulutlu.

BOLU: 12, Az bulutlu.

SİNOP: 17, Az bulutlu.

ZONGULDAK: 15, Az bulutlu.

SAMSUN: 18, Az bulutlu.

TRABZON: 16, Parçalı ve az bulutlu.

RİZE: 17, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 6, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 3, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 9, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 14, Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 13, Parçalı yer yer çok bulutlu.

SİİRT: 13, Parçalı yer yer çok bulutlu.

ŞANLIURFA: 16, Parçalı yer yer çok bulutlu.

HAKKÂRİ: 8, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.