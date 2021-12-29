Ünlü yönetmen Adam McKay'in yönettiği Don't Look Up, tüm dünyada olay yarattı. Ülkemizde de oldukça izlenen Don't Look Up filminin oyuncuları ve konusu ne olduğu merak konusu oldu. Peki Don't Look Up nereden, nasıl izlenir?



DON'T LOOK UP KONUSU NEDİR?

Don’t Look Up, dev bir göktaşının gezegeni yok edeceği konusunda insanları uyarmak için çalışan iki gökbilimcinin hikayesini konu ediyor. İnsanlık büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır.

Everest Dağı büyüklüğünde bir kuyruklu yıldız hızla Dünya'ya yaklaşmaktadır ve oluşacak çarpışma Dünya'nın yok olmasına neden olacaktır. Astronomi yüksek lisans öğrencisi olan Kate Dibiasky'nin yaptığı bu keşif, insanlığın kurtulmasını sağlayacaktır.

Kate ve Dr. Randall Mindy, insanlığı yaklaşmakta olan tehlikeye karşı uyarlamak için bir medya turuna çıkmaya karar verir. Kare ve Randall, insanları yaklaşan felaketten haberdar etmek için büyük çaba harcarken kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur.

DON'T LOOK UP OYUNCULARI KİMLER?

Leonardo DiCaprio - Rolü : Dr. Randall Mindy

Jennifer Lawrence - Rolü : Kate Dibiasky

Meryl Streep - Rolü : President Janie Orlean

Cate Blanchett - Rolü : Brie Evantee

Rob Morgan (IV) - Rolü : Dr. Teddy Oglethorpe

Jonah Hill - Rolü : Jason Orlean

Mark Rylance - Rolü : Peter Isherwell

Tyler Perry - Rolü : Jack Bremmer

DON'T LOOK UP NASIL İZLENİR?

Don't Look Up, dünyaca ünlü video içerik sitesi Netflix'ten yayınlanıyor. Filmi izlemek isteyen vatandaşların platforma üye olmaları gerekiyor.