Don Kişot İyi Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

Edebiyat dünyasının ilham verici buluşmalarından biri olan 2. Don Kişot İyi Edebiyat Ödülleri, Minoa Pera’nın sıcak ve yaratıcı atmosferinde gerçekleştirildi. Bu yıl iki ana kategoride verilen ödüller, hem edebiyatseverler hem de yayın dünyası temsilcileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Törende, edebiyatın yalnızca bir anlatı biçimi değil, toplumsal değişimin de güçlü bir aracı olduğu vurgulandı. The Kitap Yayınları adına yapılan kapanış konuşmasında, “İyi edebiyat; yalnızca güzel yazmak değil, dünyayı daha iyi anlamanın yollarını aramaktır” mesajı öne çıktı.

Üstüngel Arı, “Baki Kalan” adlı romanıyla 2025 Don Kişot İyi Edebiyat Ödülü’nün sahibi oldu. Eser, hayatının son demlerinde geçmişiyle hesaplaşan Baki Bey’in hikayesi, bireysel ve toplumsal hafızaya ayna tutarken, Arı’nın güçlü anlatımı ve ironik diliyle unutulmaz bir edebiyat deneyimi sunuyor.

Yurdagül Şahin, “Renkli Işıklar Karanlık Sırlar” adlı çocuk romanıyla 2025 Don Kişot İyi Edebiyat Ödülü – Çocuk Edebiyatı Birincisi seçildi. Cesaret, dostluk ve özgürlük temalarını büyülü bir sirk atmosferinde işleyen eser, küçük okurların kalplerine dokunan, umut dolu bir hikaye olarak öne çıkıyor.

Bu yıl ilk kez verilen Paydaş Ödülleri kapsamında En Başarılı Paydaş Sabri Ülker Vakfı, En Başarılı Matbaa Mega Basım, En Üretken Ajans Anatolialit, En Başarılı Yazılım Partneri Ultegra ve En Usta Çevirmen Şafak Tahmaz ödüle layık görüldü. Törenin özel konuğu, Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürü Dr. Özlem Koç oldu. Koç, yeni kitabı “İnternette Dijital Yanılgı”nın lansmanını gerçekleştirdi ve “Dijital Yanılgı: Dijital Reklam Dünyasında Çocuklar ve Yetişkinler Arasındaki Algı Uçurumu” başlıklı sunumuyla dijital çağın en güncel tartışmalarına ışık tuttu. Katılımcılar, dijital dünyanın görünmeyen etkileri üzerine düşünme fırsatı bulurken, etkinlik edebiyat ve bilimin kesiştiği ilham verici bir platforma dönüştü. Edebiyatın yalnızca bir anlatı biçimi değil, toplumsal değişimin de güçlü bir aracı olduğunun vurgulayan Dr. Özlem Koç, “İyi edebiyat; yalnızca güzel yazmak değil, dünyayı daha iyi anlamanın yollarını aramaktır” mesajıyla öne çıktı.