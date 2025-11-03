Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Don Kişot İyi Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

        Don Kişot İyi Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

        The Kitap Yayınları, bu yıl ikinci kez düzenlediği Don Kişot İyi Edebiyat Ödülleri'nde Üstüngel Arı' nın "Baki Kalan" ile Yurdagül Şahin'in "Renkli Işıklar Karanlık Sırlar" eserleri ödüllerin sahibi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 14:09 Güncelleme: 03.11.2025 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Don Kişot İyi Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edebiyat dünyasının ilham verici buluşmalarından biri olan 2. Don Kişot İyi Edebiyat Ödülleri, Minoa Pera’nın sıcak ve yaratıcı atmosferinde gerçekleştirildi. Bu yıl iki ana kategoride verilen ödüller, hem edebiyatseverler hem de yayın dünyası temsilcileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Törende, edebiyatın yalnızca bir anlatı biçimi değil, toplumsal değişimin de güçlü bir aracı olduğu vurgulandı. The Kitap Yayınları adına yapılan kapanış konuşmasında, “İyi edebiyat; yalnızca güzel yazmak değil, dünyayı daha iyi anlamanın yollarını aramaktır” mesajı öne çıktı.

        REKLAM

        Üstüngel Arı, “Baki Kalan” adlı romanıyla 2025 Don Kişot İyi Edebiyat Ödülü’nün sahibi oldu. Eser, hayatının son demlerinde geçmişiyle hesaplaşan Baki Bey’in hikayesi, bireysel ve toplumsal hafızaya ayna tutarken, Arı’nın güçlü anlatımı ve ironik diliyle unutulmaz bir edebiyat deneyimi sunuyor.

        Yurdagül Şahin, “Renkli Işıklar Karanlık Sırlar” adlı çocuk romanıyla 2025 Don Kişot İyi Edebiyat Ödülü – Çocuk Edebiyatı Birincisi seçildi. Cesaret, dostluk ve özgürlük temalarını büyülü bir sirk atmosferinde işleyen eser, küçük okurların kalplerine dokunan, umut dolu bir hikaye olarak öne çıkıyor.

        Bu yıl ilk kez verilen Paydaş Ödülleri kapsamında En Başarılı Paydaş Sabri Ülker Vakfı, En Başarılı Matbaa Mega Basım, En Üretken Ajans Anatolialit, En Başarılı Yazılım Partneri Ultegra ve En Usta Çevirmen Şafak Tahmaz ödüle layık görüldü.

        Törenin özel konuğu, Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürü Dr. Özlem Koç oldu. Koç, yeni kitabı “İnternette Dijital Yanılgı”nın lansmanını gerçekleştirdi ve “Dijital Yanılgı: Dijital Reklam Dünyasında Çocuklar ve Yetişkinler Arasındaki Algı Uçurumu” başlıklı sunumuyla dijital çağın en güncel tartışmalarına ışık tuttu. Katılımcılar, dijital dünyanın görünmeyen etkileri üzerine düşünme fırsatı bulurken, etkinlik edebiyat ve bilimin kesiştiği ilham verici bir platforma dönüştü. Edebiyatın yalnızca bir anlatı biçimi değil, toplumsal değişimin de güçlü bir aracı olduğunun vurgulayan Dr. Özlem Koç, “İyi edebiyat; yalnızca güzel yazmak değil, dünyayı daha iyi anlamanın yollarını aramaktır” mesajıyla öne çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Don Kişot İyi Edebiyat Ödülleri
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Maurizio Cattelan'ın 'altın klozet'i satışa çıkıyor
        Maurizio Cattelan'ın 'altın klozet'i satışa çıkıyor
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Habertürk Anasayfa