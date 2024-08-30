Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Domuztepe Höyüğü'nde 7 bin 600 yıllık çocuk ve bebek iskeletleri bulundu

        Domuztepe Höyüğü'nde 7 bin 600 yıllık çocuk ve bebek iskeletleri bulundu

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Domuztepe Höyüğü'nde yürütülen kazı çalışmalarında 7 bin 600 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen biri çocuk diğeri bebek iki insan iskeleti bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 15:09 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin başkanlığında arkeolog ve bilim insanlarından oluşan 15 kişilik ekiple yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.

        • 2

          Geç Neolitik Döneme ait en geniş höyük yerleşimlerinden biri olarak değerlendirilen Domuztepe'de, iki ayrı mezarda, biri bebek diğeri 6-7 yaşlarında olduğu sanılan çocuk iskeleti bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Tekin, kazı çalışması yapılan alanın ilk kez 9 bin yıl önce iskan edilmeye başlanan bir höyük yerleşimi olduğunu söyledi.

        • 3

          Bu yıl ki çalışmalar kapsamında bulunan çocuk iskeletlerinin kendilerini çok heyecanlandırdığını anlatan Tekin, "Anahtar deliği biçimde bir yapının hemen ilintisi olan binanın temellerinin yanında biri bebek iki mezar bulduk. Bu tamamen bizim için sürpriz oldu. Çünkü Domuztepe'de mezar çok ender bulunuyor" diye konuştu.

        • 4

          Geçmiş yıllarda aynı bölgede başka bir heyet tarafından 'ölüm çukuru' diye tanımlanan bir alanda 40 civarında iskelet bulunduğunu anlatan Tekin, Geç Neolitik Dönem'de bebek ve çocukların bina içerisinde ya da yakınına gömüldüğünü bunun nedenin ise çocuğun evle bağlantısının kesilmemesi adına yapıldığını düşündüğünü ifade etti.

        • 5

          "YAPIYI MÜMKÜN OLDUĞUNCA KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"

          Tekin, iskeletlerden birinin henüz bebek olduğunu bundan dolayı da yanında bir de mama kabı bulduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

          "Geç Neolitik sonunda Toros Dağları'nın güneyinde hatta Musul'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada ilginç bir mimari geleneği görüyoruz. Burası büyük yapı yaklaşık dört metre çapında bir daire. Çember ve ona ilintili küçük bir dikdörtgen odası var. Biz buna arkeolojide 'Tholos' adını veriyoruz. Bu dönemin simgesi. Fakat Türkiye'de şu anda devam eden kazılar içerisinde tek örnek elimizde böyle bir yapı var ve sağlam bir şekilde bu yapıyı mümkün olduğunca korumaya çalışıyoruz.

        • 6

          Bu yapıların daha önce 1930'lu yıllarda benzerleri Musul'un Tell Arpaciyah Mahallesi'nde bulundu. Orada da o yuvarlağın içerisinde 12 çocuk mezarı bulunmuştu. Yani demek ki bu tür yaşam alanlarının aynı zamanda iskeletlerle, mezarlarla da bağlantısı var.

        • 7

          Zaten biz bunu gün ışığa çıkarttığımızda hemen koruma altına aldık. Çünkü Musul'dan tecrübeliydik. Mutlaka bir bebek veya çocuk gelecek diye tahmin ediyorduk ve bizi yanıltmadı. Hemen yan tarafında iki çocuk ve bebek mezarıyla karşılaştık."

        • 8

          Kazı gerçekleştirilen bölümün sondan ikinci köy olduğunu, alanın M.Ö. 5800-5200'lere tarihlendirildiğini, arkeolojide bu dönemin 'Halaf' olarak adlandırıldığını dile getiren Tekin, bulunan iskeletler günümüzden 7 bin 600 yıl öncesine ait olduğunu kaydetti.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        "İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı"
        "İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor...
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor...
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        Buse'yi ısırdı ortadan kayboldu: Çorum'da maymun alarmı
        Buse'yi ısırdı ortadan kayboldu: Çorum'da maymun alarmı
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması
        Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"
        44 yıl önce işlenen cinayet izmaritle çözüldü
        44 yıl önce işlenen cinayet izmaritle çözüldü
        Habertürk Anasayfa