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        Haberler Sağlık Domuzdan kalp nakli yapılan Maryland'li hasta da hayatını kaybetti

        Domuzdan kalp nakli yapılan Maryland'li hasta da hayatını kaybetti

        ABD'de kalp yetmezliği hastası olan Lawrence Faucette'ye 20 Eylül tarihinde genetiği değiştirilmiş domuz kalbi nakledildi. Faucette, ameliyattan yaklaşık altı hafta sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 16:00 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:15
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        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
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        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta, ameliyat yapıldıktan yaklaşık altı hafta sonra hayatını kaybetti. ABD'li Lawrence Faucette'ye (58), 20 Eylül tarihinde genetiği değiştirilmiş domuz kalbi nakledildiğinde kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmek üzereydi ve geleneksel kalp nakli için uygun değildi.

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        Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne göre, Faucette'ye nakledilen kalp ilk ay sağlıklı görünüyordu ancak son günlerde reddetme belirtileri göstermeye başladı. Faucette pazartesi günü hayatını kaybetti.

        Hastane tarafından yapılan açıklamada Faucette'nin eşi Ann, eşi Faucette'nin "bizimle geçirdiği zamanın kısa olduğunu ve bunun başkaları için yapacağı son şey olduğunu bildiğini" söyledi. Bu kadar uzun süre hayatta kalacağını asla hayal etmemişti" dedi.

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        DOMUZDAN KALP NAKLİ İLK KEZ GEÇEN YIL YAPILMIŞTI

        Maryland ekibi geçen yıl genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan kalbi ölmek üzere olan başka bir insana naklederek dünyanın ilk kalp naklini gerçekleştirmişti. İlk deneysel ameliyattan alınan dersler, ikinci deneyden önce daha iyi virüs testleri de dahil olmak üzere değişikliklere yol açtı.

        Nakli yöneten cerrah Dr. Bartley Griffith yaptığı açıklamada, "Faucettes'in son arzusu, deneyimlerimizden öğrendiklerimizden en iyi şekilde yararlanmamızdı" dedi.

        Xenotransplant adı verilen hayvandan insana organ nakli girişimleri, insanların bağışıklık sistemleri yabancı dokuyu hemen yok ettiği için onlarca yıldır başarısızlıkla sonuçlandı. Şimdi ise bilim insanları, organların insanlarda kullanılabilmesi için genetiği değiştirilmiş domuzları kullanarak tekrar deniyor.

        GELENEKSEL KALP NAKLİ İÇİN UYGUN DEĞİLDİ

        Faucette, Maryland'deki hastaneye geldiğinde diğer sağlık sorunları nedeniyle geleneksel kalp nakli için reddedilmişti. Başka seçeneği olmayan Faucette, ailesiyle biraz daha fazla zaman geçirmek istediğini ifade etmişti.

        Pek çok bilim insanı hayvandan insana organ naklinin bir gün insan organ bağışlarındaki büyük sıkıntıyı telafi edebileceğini umuyor. Ülkede çoğu böbrek bekleyen 100 binden fazla kişinin nakil listesinde yer aldığı ve binlercesinin de nakil beklerken hayatını kaybedeceği ifade ediliyor.

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        #Domuzdan kalp nakli
        #Lawrence Faucette
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