Domuz bağı nedir? Ordu'da evinde ölü olarak bulunan 74 yaşındaki Makbule Sarı'nın cinayeti Müge Anlı'nın programında ele alındı. Programda yaşlı kadının domuz bağı ile öldürüldüğü ortaya çıktı. Peki, domuz bağı nedir? İşte, merak edilen detaylar...

DOMUZ BAĞI NEDİR?

Domuz bağı Türk Dil Kurumu'nda şu şekilde tanımlanıyor: Bükülmüş dizler arasına başın sokulması, el ve ayakların boyunla birlikte bağlanıp kımıldanamayacak duruma getirilmesi yoluyla yapılan işkence biçimidir.

DOMUZ BAĞI ENDEN GÜNDEM OLDU?

Müge Anlı'da konu alınan Makbule Sarı cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. Ordu'nun Korgan ilçesinde yalnız yaşadığı evde çarşafa sarılı halde cansız bedeni bulunan 74 yaşındaki Makbule Sarı'nın katil veya katillerinin bulunması için ailesi Müge Anlı'nın programına çıkarak yardım talebinde bulunmuştu. Korkunç bir cinayete kurban giden yaşlı kadın ile ilgili bugün tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı.

Evde yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan uzun süre haber alamayan kızı, mahallenin muhtarına haber verdi. Muhtar da Sarı'ya ulaşamayınca polisten yardım istedi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde Makbule Sarı’yı çarşafa sarılı, elleri ve ayakları iple bağlanmış halde buldu. Yapılan kontrolde Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca evde yapılan incelemede ise para ve değerli eşyaların çalındığı tespit edildi.

Yaşananların ardından domuz bağı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.