Eski Başdanışman Cummings'ten Johnson'a suçlamalar

Cummings ayrıca Boris Johnson'ın, pandeminin başlangıcında halka ve özellikle de yaşlılarla gereksiz her türlü temastan kaçınmasının söylediği sırada ofisinde virüsün yayıldığına dair işaretler olduğunu ancak buna rağmen 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth ile görüşmek istediğini iddia etti.
Hükûmeti binlerce önlenebilir Covid-19 kayıplarından sorumlu tutan eski danışman, ekim ayında Johnson’ın yardımcılarına gönderdiği iddia edilen bir dizi mesajı paylaştı.
ŞAKA AÇIKLAMASI
Bu paylaşımlardan birinde ise Johnson'ın yaşlıların "Covid’e yakalanıp daha uzun yaşayabileceği" konusunda şaka yaptığını çünkü ölen insanların çoğunun ortalama yaşam beklentisi yaşını geçtiğini söylediğini bildirdi.
Mesajların gerçek olup olmadığını ise Reuters bağımsız olarak doğrulayamadığını söyledi.
Başbakanlık Ofisi’nden bir sözcü de Boris Johnson’un "en iyi bilimsel tavsiyelerin rehberliğinde yaşamları ve geçim kaynaklarını korumak için gerekli önlemleri aldığını" vurguladı.
İDDİALAR KAYDA DEĞER
İngiltere'nin muhalefetteki İşçi Partisi de Cummings’in iddialarının kayda değer olduğunu dile getirerek Boris Johnson’un açıklamalarının ve kararlarının halk sağlığını tehlikeye attığını söyledi.
Cummings, BBC'ye verdiği demeçte, Johnson'ın yetkililere ilk sokağa çıkma yasağını asla kabul edilmemesi gerektiğini ve Kraliçe II. Elizabeth ile görüşme riskini almaması için onu ikna etmesi gerektiğini söylediğini belirtti.
Kamuoyu yoklamalarında Johnson’un iddiaları ise İngiliz liderlerini henüz etkilememiş görünüyor.
İKİLİ ARASINDAKİ GERİLİM
Daha önce de eski Başdanışman Dominic Cummings, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı kötü pandemi yönetimi nedeniyle eleştirmiş ve ''Doğru hazırlıkları yapsaydık ve yetkili kişiler olsaydı, muhtemelen kapanmalardan kaçınırdık.'' ifadelerini kullanmıştı.
İkilinin arasındaki gerilim Boris Johnson'ın eski Başdanışmanı Cummings'i bilgi sızdırmakla suçlamasıyla başladı. Johnson’ın geçen sene kasım ayında görevden aldığı Cummings, İngiltere’de sokağa çıkma kısıtlamaları esnasında kısıtlamalara uymamış hastalanan eşi ve çocuğuyla birlikte Londra’dan 424 kilometre uzaklıkta ailesinin bulunduğu Durham’a gittiği ortaya çıkmıştı.
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