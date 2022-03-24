Sofraların ve yemeklerin vazgeçilmezi olan domatesin faydaları da insan sağlığı için vazgeçilmez bir konumdadır. Lezzetiyle de sevilerek yenilen domates hem Türkiye’de hem de dünyada yoğun olarak tüketilmektedir. Sağlığa olan faydalarının yanı sıra domatesin cinsellik üzerinde de faydası olduğu yönündeki açıklamalar, konuyu daha da meraklı bir hale getirmektedir.
Özellikle domatesin faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi alanında uzman kişiler tarafından günümüzde sıkça dile getirildiği için kişiler de bu sağlıklı yiyecek hakkında daha fazla araştırma yapmaktadır. Biz de sizler için hazırladığımız yazımızda domates neye iyi gelir? sorusunu ve daha fazlasını bir araya getirdik.
Domatesin Faydaları
- Domatesin içeriğindeki su oranı çok yüksek olduğu için cildi nemlendirme özelliği bulunur. Bu da cildin daha bir parlak görünüme kavuşmasına yardımcı olur.
- Vitamin zengini olan domates, insan vücudunun gün içinde ihtiyaç duyduğu vitaminin yüzde 20’sini tek başına karşılayabilir.
- Potasyum içeriği yüksek olan domates kalp dostu bir besindir.
- Göz sağlığına iyi gelen mineraller ve vitaminleri içinde taşır.
- Yüksek tansiyonu dengeleyebilir.
- Domateste kalsiyum oranı da yüksektir. Bu yüzden kemik ve diş sağlığına olumlu fayda sağlar.
- Domates içeriğinde zeaksantin, likopen ve bunun yanı sıra antioksidanlar bulunur. Bu da vücudu serbest radikallere karşı korur. Farklı kanser türlerine karşı da vücudu koruyabilir.
- Hücreleri yenileyici bir özelliği bulunur.
- Domatesin doymuş yağ oranı da 0’dır. Bu yüzden kalbe faydalı bir besindir.
- Domates tohumlarında kolesterol bulunmaz. Aynı zamanda yüksek bir lif oranına sahiptir. Bu yüzden kolesterol düşürücü bir etkisi bulunmaktadır.
- Kan şekerini düşürmeye yardımcıdır.
- Bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve vücudun hastalıklara karşı daha dayanıklı olmasında yardımcıdır.
- Göz sağlığına iyi gelen A vitamini içeriği ile görme kabiliyetini arttırır.
- Cildin oksijen almasını sağlayarak cildi gençleştirir.
- Domatesin doğal bir güneş kremidir.
- Stresi ve yorgunluğu azaltır.
Domatesin Zararları
Domates sağlık için oldukça faydalı bir domatestir. Ancak her besinde olduğu gibi domatesin de bazı yan etkileri meydana gelebilir. Öncelikle domates alerjen bir besindir. Bazı kişilerin domatese alerjisi olabilir. Bu da tüketimin ardından kızarıklık, kaşıntı ve deride döküntüyle şişme meydana gelebilir.
Bunun yanı sıra beta- bloker ilaç kullanan kişiler domates yerken miktarında kontrollü davranmalıdır.
Fazla domates tüketimi böbrek sağlığı için zararlı olabilir. Aynı zamanda böbrek hastaları da domates tüketiminde dikkatli davranmalıdır. Bunun nedeni böbrek için de önemli olan potasyum mineralidir. Domatesin içeriğindeki yoğun potasyum oranı ile fazla tüketimde zararlar meydana gelebilir.
Domates Cilde İyi Gelir Mi?
Özellikle kadınlar ciltlerine iyi gelecek besinleri tüketmeye dikkat ederler. Lif oranı yüksek ve sağlıklı olan, diyet yapanların da listelerinden eksik olmayan domatesin cilt sağlığına olan etkileri de merak edilmektedir. Domatesin cilde faydaları ise şunlardır:
- Ölü derilerden arındırmaya yardımcı olur.
- Lekelerin azalmasını sağlar.
- Sivilceleri iyileştirirken aktif sivilce oluşumunu engeller.
- Gözenekleri sıkılaştırır.
- Cilde parlaklık katar.
- Güneşin zararlı ışınlarına karşı cildi korur.
- Renk açmada yardımcı olur.
- Cilt hücrelerini yenileyerek yaşlanmanın etkilerini erteler.
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