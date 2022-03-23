Bitkiler, çok eski tarihlerden bu yana sağlık alanında kullanılmaktadır. Özellikle kış aylarında meydana gelen soğuk algınlığı ve öksürük gibi hastalıklar için ilaç kullanmak istemeyen kişiler, alternatif tıbbın kapısını çalmayı günümüzde de sürdürmektedir. Bu tür hastalıklara iyi gelen bitkiler araştırıldığında ise karşımıza hatmi çayı çıkmaktadır. Hatmi çayı, sarı, pembe ve kırmızı gibi farklı renklerde bulunan bir çiçektir. Kurutulmuş hali ile çay yapılarak tüketilen hatmi çiçeği faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da incelenerek onaylanmıştır. İşte hatmi çayının bilinmeyenleri.

Hatmi Çiçeği Faydaları

Hatmi çiçeğinin bilinen en önemli özelliği öksürüğü kesmeye yardımcı olmasıdır. Kış aylarında soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi sorunlara iyi gelir.

Mide sorunu yaşayan kişiler tarafından tüketilebilir.

Gaz sancısı ve hazımsızlık problemi yaşayan kişiler, hatmi çiçeğini çay olarak tükettiğinde rahatlama hissedecektir.

Hatmi çiçeği doğal bir ağrı kesici olarak da bilinir.

İltihap kurutucu özelliği bulunmaktadır.

İdrar sökücüdür. İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.

Düzenli bir şekilde tüketilir ise cilt sağlığı için de olumlu etkileri bulunur.

Hatmi çiçeği suyu ile saçlar yıkabilir. Bu uygulama ile saçlar daha parlak ve canlı bir görünüme kavuşur.

Stresi alır, rahatlama sağlar.

Diş ve diş eti problemleri için gargara olarak kullanılabilir.

Süt arttırıcı özelliği olduğu için emziren kadınların tüketilmesi önerilir.

Regl döneminde sancıyı azaltır.

Sivilce lekelerinin azalmasında da yardımcıdır.

Hatmi Çiçeği Zararları

Hatmi çiçeğinin bilinen önemli yan etkileri olmasa da bazı durumlarda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. İşte hatmi çiçeğinin zararları:

Hamile kadınlar tüketimden uzak durmalıdır.

Diyabet ve kronik hastalıkları olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.

Alerjik durumlar meydana gelebilir. Dikkatli olunmalıdır.

Tüketim miktarına dikkat edilmelidir. Günde en fazla iki fincan tüketilmesi önerilmektedir.

Hatmi Çiçeği Öksürüğe İyi Gelir Mi?

Hatmi çiçeği öksürüğe iyi gelir mi sorusu kişiler tarafından sıkça sorulur. Hatmi çiçeği kurutulmuş bir şekilde bulunur. Kurutulan bu çiçekler çay olarak tüketildiğinde öksürüğe iyi gelir. Hatmi çiçeği özellikle kış aylarında tüketildiği zaman solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Boğazda meydana gelen enfeksiyonların iyileşmesini sağlar. Grip, nezle ve bronşite iyi gelir. Hatmi çiçeği çayı kronik öksürük sorunu yaşayan kişiler tarafından da kullanıldığında faydalı bir bitkidir.

Hatmi Çiçeği Bebeklere Verilir Mi?

Doğal bitkiler ile ilgili en çok sorulardan biri bebeklere ya da çocuklara verilip verilmediğidir. Bu yüzden anne ve babalar tarafından hatmi çiçeği çocuklara verilir mi? ve Hatmi çiçeği çocuklara verilir mi? sorusu sıkça sorulur. Hatmi çiçeği hem çocuklara hem de bebeklere verilebilir. Ancak burada tüketim miktarına dikkat edilmelidir. Bebekler ve çocuklarda hatmi çayı ılık olarak tüketilmelidir. Bebeklerde 3 yaşından sonra tüketimine başlanılmalı ve günde yarım bardak miktarı geçilmemelidir. 10 yaş ve üzeri çocuklarda ise bir su bardağı 5 ya da 6 hatmi çiçeği ile hazırlanan çay içirilebilir.