Beşiktaş'ın 31 yaşındaki savunma oyuncusu Domagoj Vida'ya İtalya'nın köklü ekiplerinden Parma talip oldu. İtalya'da yayın yapan Tutto Mercato'da yer alan habere göre Vida'nın yeni adresinin Parma olacağı ve kulübün oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Kadro maliyetini aşağı çekmek ve TFF'nin harcama limitlerinde artışa gitmek isteyen Beşiktaş'ta Domagoj Vida gözden çıkarılan oyuncular arasında yer alıyor. Takımda en yüksek maaşı alan Hırvat futbolcuyla ayrılık için görüşmeler yapılsa da ekonomik açıdan uzlaşma sağlanamamıştı.

LYON'UN İLGİLENDİĞİ DE İDDİA EDİLMİŞTİ

Tecrübeli savunmacıyla daha önce Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un da ilgilendiği öne sürülmüştü. Lyon'un bu transferi bonservissiz şekilde gerçekleştirmek istediği, Vida'nın ise Fransız ekibiyle yaptığı görüşmelerde maaş konusunda anlaşma sağlayamadığı iddia edilmişti.

Hırvat futbolcu geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 38 maçta yer alırken, 5 gol kaydetti.