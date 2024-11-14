Dolunay Soysert, arkadaşıyla kahvaltıda buluştu
Dolunay Soysert, bir arkadaşıyla Etiler'deki bir mekânda kahvaltı yaptı. İkili, keyifli halleriyle dikkat çekti
- 1
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Dolunay Soysert, Etiler'deki bir mekânda bir arkadaşıyla kahvaltı yaparken objektiflere yansıdı.
- 2
Zaman zaman kahkahaların havada uçuştuğu sohbet sırasından Dolunay Soysert, keyifli halleriyle dikkat çekti.
- 3
Kahvaltı sırasında arkadaşlarını gören Soysert, onların yanına gidip selam verdi.
-
- 4
Ardından gizemli arkadaşının yanına dönen Dolunay Soysert, sohbete kaldığı yerden devam etti.