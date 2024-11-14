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        Haberler Magazin Dolunay Soysert, arkadaşıyla kahvaltıda buluştu - Magazin haberleri

        Dolunay Soysert, arkadaşıyla kahvaltıda buluştu

        Dolunay Soysert, bir arkadaşıyla Etiler'deki bir mekânda kahvaltı yaptı. İkili, keyifli halleriyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 10:31 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:49
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Dolunay Soysert, Etiler'deki bir mekânda bir arkadaşıyla kahvaltı yaparken objektiflere yansıdı.

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          Zaman zaman kahkahaların havada uçuştuğu sohbet sırasından Dolunay Soysert, keyifli halleriyle dikkat çekti.

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          Kahvaltı sırasında arkadaşlarını gören Soysert, onların yanına gidip selam verdi.

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          Ardından gizemli arkadaşının yanına dönen Dolunay Soysert, sohbete kaldığı yerden devam etti.

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