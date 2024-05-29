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        Dolu ile birlikte yağan cismin gizemi çözüldü

        Muş'ta dolu ile birlikte bilinmeyen ve erimeyen cisimler merak konusu olmuştu. Yapılan ilk incelemede, cismin hava akımıyla birlikte atmosfere karışan plastik olduğu belirlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 09:23 Güncelleme: 29.05.2024 - 09:47
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          Muş'ta geçtiğimiz günlerde dolu yağışı etkili oldu. Kızılağaç beldesinde yağış sonrası dikkat çeken bir olay yaşandı. Normalde erimesi gereken dolu taneleri erimedi.

        • 2

          Sabah uyandıklarında evlerinin etrafında erimeyen dolu tanelerini gören vatandaşlar, merak uyandıran bu cisimlerin uzmanlar tarafından incelenmesini istedi.

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          Etkili olan yağışlarda dolu ile birlikte tanımlanmayan cisimlerin de yağdığını söyleyen Nimet Tekin isimli vatandaş, "Geçen sabah kalktığımızda evin etrafında doluya benzer cisimleri gördük. Başta dolu sandık ancak dikkatli baktığımızda dolu olmadığını anladık. Çocuklarla beraber toplamaya başladık. Baktık yabancı bir cisim. Doluya benzer ama yabancı bir cisim. Bunun incelenmesini istiyoruz" dedi.

        • 4

          Abdullah Tekin ise, "Akşama doğru dolu yağışı etkili oldu. Ondan sonra doluya benzer cisimler bulduk. Bu cisimlerin doluya benzediğini, fakat doludan farklı olarak erimediğini tespit ettik" şeklinde konuştu.

        • 5

          Dolu taneleri arasında bulunan ve farklı olan bu cisimler, toplanarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

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          Laboratuvarda yapılan ilk analizler sonucunda, bu cisimlerin kimyasal bileşimleri ve yapıları belirlendi. 

          Cisimlerin doğal bir meteorolojik olayla ilişkili olmadığı tespit edildi. Uzmanlar, bu durumun atmosferik şartlarla taşınan endüstriyel atıkların dolu yağışı sırasında yere inmiş olabileceğini belirtti.

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          POLİÜRETAN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

          MAUN Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, yapılan incelemeler sonucunda bu maddenin poliüretan olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

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          Dölek, "Muş'ta 3 gün önce dolu yağışıyla birlikte yeryüzüne ulaşan, cadde ve sokakları kaplayan, niteliği, içeriği bilinmeyen beyaz madde halkta endişeye neden olmuştu. MAUN laboratuvarlarında yapılan inceleme ile malzemenin kökenin poliuretan bir malzeme olduğu anlaşıldı. Plastik ham maddesi olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Muhtemelen bölgede veya bölgenin yakınında bulunan, madde kuruyup da hava akımları ile birlikte atmosfere karıştı. Hava akımları da birlikte bulunduğu yerden kilometrelerce uzağa taşındı. Geçmişte de benzer bulunduğu yerden kilometrelerce uzağa taşınan malzemeler, hatta halk arasında 'toprak yağdı, çamur yağdı veya gökyüzünden kurbağa yağdı' gibi ifade edilen olaylarda benzer bir nitelik gösterir. En azından endişe edecek bir durum olmadığını ifade etmek mümkün" dedi.

        • 9

          Laboratuvarda yaptığı ilk çalışmaları açıklayan Doç. Dr. Adem Korkmaz ise, "Geçtiğimiz günlerde dolu yağışı ile beraber bir takım cisimlerin düşmesi üzerine yapmış olduğumuz ilk incelemelerde bunların plastik olduğu görülmektedir. Daha ileriki teknik analizlerle bunların daha detaylı araştırılmasıyla tam olarak tespit edilebilir" ifadelerini kullandı.

        • 10

          NE OLMUŞTU?

          Muş'ta etkili olan yağışlarda dolu ile birlikte bilinmeyen ve erimeyen cisimler merak konusu olmuştu.

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          Kızılağaç beldesinde etkili olan yağmur, kısa sürede doluya dönüşmüş, ancak bu sırada dolunun arasına karışan ve yere düştüğünde erimeyen garip cisimler dikkat çekmişti. Sabah uyandıklarında evlerinin etrafında erimeyen cisimleri görenler bunları toplayarak araştırılmasını istemişti.

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