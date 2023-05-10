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Dün 19,49-19,55 bandında hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,12 artışla 19,5252'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 19,5280'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 21,4390'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 24,6840'den satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın hemen altında 101,6 seviyesinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,0980'den alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de devam eden borç krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, ülkede bugün açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını söyledi.

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ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin Fed'in hazirandaki toplantıda alacağı kararlara ilişkin beklentileri etkileyebileceğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin güç kazanmaya devam ettiğini ve Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik öngörülerin yüzde 25 seviyesine çıktığını kaydetti.

New York Fed Başkanı John Williams, dün yaptığı sözle yönlendirmede, enflasyonun gelecek 2 yılda bankanın uzun vadede hedefi olan yüzde 2'ye dönmeden önce bu yıl yüzde 3,25 civarına düşmesini beklediğini belirtti. Fed'in faiz artırımını tamamladığını söylemediğini aktaran Williams, enflasyon düşmezse ek faiz artışlarının mümkün olabileceğini kaydetti.

Öte yandan, ABD'de federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşarak nakit sıkıntısı çekmesine bir aydan az bir süre kalırken, ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Kongre liderleriyle yaptığı toplantı sonrası borç limiti konusunda "verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve cuma günü tekrar bir araya geleceklerini bildirdi.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, sanayi üretimi, martta aylık bazda yüzde 5,5 artarken, yıllık bazda yüzde 0,1 azalış gösterdi. İşsizlik oranı ise martta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, bugün ABD enflasyon verileri ve ABD'deki borç krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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