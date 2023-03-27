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Dolar/TL, 19,09 seviyesinden işlem görüyor 

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 19,0920 seviyelerinden işlem görüyor

Giriş: 27.03.2023 - 11:35 | Güncelleme: ABONE OL
Dolar/TL, 19,09 seviyesinden işlem görüyor 
AA

Cuma günü, yükseliş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 19,0701'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da artışla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,0920'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 20,5560'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,3 yükselişle 23,4020'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yatay seyirle 103,1'de dengelenirken, avro/dolar paritesi de yüzde 0,1 azalışla 1,0750 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, bankacılık sistemine ilişkin devam eden endişeler ve yeniden gündeme gelen resesyon korkusunun varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Bugün ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102,7'nin destek, 103,5 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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