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Dolar/TL, 19,06 seviyesinden işlem görüyor 

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,0640 seviyelerinde işlem görüyor

Giriş: 24.03.2023 - 10:48 | Güncelleme: ABONE OL
Dolar/TL, 19,06 seviyesinden işlem görüyor 
AA

Dün, en düşük 18.9446, en yüksek 19,0890'ı gören dolar/TL, günü 19,0323'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 19,0640'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 20,6470'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 23,4270'ten satılıyor.

Dün yüzde 0,3 artışla günü 102,7 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda 102,6'da dengelenirken, avro/dolar paritesi de yatay seyirle 1,0830 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, bankacılık sektörüne ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizliklerin devam etmesinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101,6'nın destek, 103,5 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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