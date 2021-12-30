Dolar, 2021 yılında sadece Türkiye'nin değil dünyanın gündeminde önemli bir yer tuttu. Dolaarın ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren Dolar Endeksi 201'de yüzde 7.2 yükseldi.
Dolar bu yıl Euro karşısında yüzde 8.6, sterlin karşısında yüzde 1.6 değerlendi. Dolar/Yen ise yüzde 11.5 yükseldi. Dolar karşısında en fazla eriyen para birimi ise Türk Lirası oldu. Dolar/TL 2021'de yüzde 75.3 yükseldi. Bunu doların Arjantin Pesosu karşısındaki yüzde 22.1'lik yükselişi takip etti.
Sene ortasında dolar karşısında yüzde 3'ün üzerinde kayıp yaşayan Rus Rublesi ise, ülkede Merkez Bankası'nın faiz artırımları sonrasında kayıplarını telafi etti.
Doların 2021'de küresel olarak güçlenmesindeki en önemli etken Fed'in duruşundaki değişim oldu. Yıl başında Fed'in uzun süre genişlemeci bir para politikası sürdürmesi bekleniyordu. Fed'den 2022 sonuna kadar da herhangi bir faiz artırımı gelmesi öngörülmüyordu.
ENFLASYONDAKİ ARTIŞ BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİRDİ
Ancak koronavirüs sebebiyle bozulan lojistik zincirler arz sorunlarına yol açtı. 2020'de kapanmalar sebebiyle ertelenen alımlar ise 2021'de birçok üründe talep artışı yaşanmasına yol açtı. Bu gelişmelere emtia, enerji fiyatlarındaki yükselişler de eklenince yaz aylarından itibaren ABD'de enflasyon yükselişe geçti.
Fed Başkanı Jerome Powell enflasyondaki yükseliş için ilk başta 'geçici' ifadesini kullanırken, daha sonra hem Powell hem de diğer Fed üyeleri fiyatlarda kalıcı bir yükseliş yaşandığını kabul etmeye başladı.
Kasım ayında ABD'de yıllık enflasyon yüzde 6.8 ile 39 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Fed son veriler ışığında varlık alım programında azaltımı hızlandırmaya karar verdi. Fed'in aldığı kararlar ve verdiği mesajların etkisiyle yılın ilk yarısında bir faiz artırımı bekleyenlerin sayısı da yükseldi.
Dolar ana para birimleri karşısında 2021'i güçlenerek kapatırken 2022'de gözler yeniden Fed'de olacak.
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