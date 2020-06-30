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Dün, haftaya 6.8542'den başlayan dolar/TL, gün boyunca sakin bir seyir izleyerek günü 6.8549'dan kapattı. Böylece dolar yaklaşık 3 haftadır süren 6.85 civarındaki seyrini sürdürdü.

Dolar yeni güne de 6.8521'den başladı.

Doların seyrinde koronavirüsle ilgili gelişmeler etkili oluyor. Piyasalar bir yandan ikinci dalga endişesi taşırken diğer yandan aşıyla ilgili gelinen son noktayı takip ediyor.