26 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ile Çin arasında bir türlü düşmeyen ticaret gerilimi yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor. Dün gece uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı bir anda yüzde 1.5 tırmanarak 1.553 doları gördü. Daha sonra kritik 1.550 dolarlık seviyenin aşılmasının ardından gelen kâr satışlarıyla bu sabah itibarıyla yeniden 1.542 dolara geriledi. Altının ons fiyatı sabah saatlerinde kazancının bir kısmını geri verse de 1 Nisan 2013'ten bu yana gördüğü en yüksek seviyede seyrediyor.
Bu son yükselişle beraber altın, yatırımcılarına dolar karşısında 2019 genelinde yüzde 21 kazandırmış oldu. Son bir ayda ise yüzde 9 yükseldi. Çin'in 75 milyar dolarlık ABD ürününe ek vergi getirmesi ve Trump'ın da misilleme yapmasıyla geçen hafta daha da derinleşmişti.
GRAM ALTIN 314 LİRAYI GÖRDÜ
Altının uluslararası piyasalardaki yükselişi doların TL karşısında güçlenmesiyle birleşince yurtiçinde altın fiyatlarında tarihi bir rekor yaşandı. FDüşük hacimli piyasada dolar 6.40 liraya dayanırken gram altın fiyatı da 314 lirayı gördü. Dolarda yaşanan gevşeme sonrası ise 289 liraya geriledi.
ABD ile Çin arasındaki 'ticaret savaşının' yanında tahvillerdeki tarihi düşük getiriler, AB ile İngiltere'nin Brexit konusunda hala anlaşamaması, İtalya ve Arjantin'de artan politik belirsizlikler altına olan talebin yükselmesine yol açıyor. Argonaut Securities Asia Analisti Helen Lau son gelişmelerle ilgili yaptığı değerlendirmede "Altın fiyatlarının artmaya devam etmesi lazım. Yatırımcılar ticaret gerilimi ve Fed'in genişleme politikasından kaçıp güvenli liman arıyor. Bunun yanında kurlardaki değer kaybı da yatırımcıların riskli varlıklardan altına dönmesine sebep oluyor" ifadelerini kullandı.
'MERKEZ BANKALARI DELİ GİBİ PARA BASACAK'
Dünyaca ünlü milyarder yatırımcı Mark Mobius da benzer bir şekilde geçtiğimiz hafta altınla ilgili yaptığı değerlendirmede "Herhangi bir seviyeden altın alabilirsiniz. Altının yönü yukarı, yukarı, yukarı....Bunu söylememin nedeni para arzının yükselmesi. Merkez Bankaları faizleri düşürme çabaları sonucu deli gibi para basacak" diye konuştu.
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