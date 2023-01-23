HABERTURK.COM / AA

Geçen hafta doların ana para birimlerine karşı performansını gösteren dolar endeksi 101.5'in altını görerek 7.5 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Endeks haftanın ilk gününde ise yeniden 102 seviyesine dokundu.

Yurtiçinde ise geçen haftayı 18.77 liradan tamamlayan dolar yeni haftaya yükselişle başladı. Öğleden sonra dolar 18.81 liranın üzerine tırmandı. Günlük yükselişi yüzde 0.3'ü buldu.

Analistler Fed'in 1 Şubat'ta 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz artırımlarının ne zaman biteceğine yönelik belirsizliğin devam ettiğini. Bu sebeple kısıtlı bir oynaklıkla piyasada yön arayışının devam ettiğini belirtti.

Bunun yanında ABD'de federal hükümetin 31.4 trilyon dolarlık borçlanma limitine ulaşmasının piyasalarda risk iştahını düşürdüğüne işaret etti.

Geçen haftayı 20.39'dan kapatan Euro/TL ise öğleden sonra 20.45'ten işlem gördü.

Yurtiçinde bugün Tüketici Güven Endeksi verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre endeks ocakta aylık bazda yüzde 4.6 artarak 79.1 oldu. Bu verinin piyasalar üzerinde önemli etkisi olmadı.

HAZİNE İHALELERİ

Piyasaların gözü ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlediği ihalelere çevrildi. Hazine, düzenlediği 2 ihalede 43 milyar 576,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ilk ihalede, 3 yıl (1211 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

Nominal teklifin 7 milyar 10,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 480,5 milyon lira, net satış 3 milyar 274,2 milyon lira olarak gerçekleşti. İhalede dönemsel faiz yüzde 4,11 olarak belirlendi.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 376 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 250 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede de 5 yıl (1659 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 9.67, bileşik faiz yüzde yüzde 9.9 oldu.

Nominal teklifin 30 milyar 72 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 21 milyar 183 milyon lira, net satış 22 milyar 802,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan 1 milyar 250 milyon liralık teklif alınırken, bunun tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılarından 27 milyar 113 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 16 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece, iki ihalede toplam 43 milyar 576,3 milyon lira borçlandı. Hazine geçen hafta da 26.9 milyar liralık borçlanmaya gitmişti.

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