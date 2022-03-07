Geçen hafta, Ukrayna'da devam eden savaş ve Fed'den faiz artırımı beklentileri doların güçlenmesine yol açmış, dolar/TL haftayı 14.20 liradan kapatmıştı.

Dolar dün gece düşük hacimli piyasada 14.38 liraya kadar yükseldi ancak sabah doğru düşüşe geçti.

Dolar böylece haftaya 14.26 liradan başladı.

Yeni haftada Ukrayna'daki gelişmeler ve ülkelerin atacağı adımlar dikkatle takip edilmeye devam edecek.