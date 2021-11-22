Geçen hafta piyasaya Merkez Bankası'nın faiz indirimi damga vurdu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e çekti.

Bu indirime kurun tepkisi sert oldu. Karar öncesi 10.54 lira civarında olan dolar/TL kararın ardından 11.32 lirayla rekor kırdı. Dolar geçen haftayı 11.28 liradan kapattı.

Dolar yeni haftaya ise 11.17 liradan başladı. Sabah saatlerinde 11.03 liraya geriledi.