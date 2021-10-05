Dolarda gözler dün eylül ayı enflasyonuna çevrilmişti. TÜİK eylül ayı enflasyonunu yüzde 19.58 açıkladı.

Beklentilere paralel gelen bu veriyle dolarda önemli bir hareket yaşanmadı.

Dolar yeni güne 8.86 liradan başladı.