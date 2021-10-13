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Dolar/TL'de yükseliş sürüyor. Dolar dün 9.0450'yi aşarak rekor kırmışştı.

Dolar yeni güne de rekora yakın bir şekilde 9.04 liradan başladı.

Dünyada artan enerji fiyatları ve bunun yarattığı enflasyonist baskı piyasalar tarafından dikkatle takip edilmeye devam ediyor.

Küresel olarak yükselişe geçen tüketici fiyatlarındaki artışın kalıcı olup olmadığına dair tartışma devam ediyor. Enflasyon odaklı gelişmeler merkez abnkalarının para politikalarını belirliyor. Enflasyonda beklenenden hızlı yaşanan yükselişler başta Fed olmak üzere merkez bankalarının sıkılaşma adımlarının erkene alınmasına yol açabilir.

Bu sebeple artan endişelerle dolar da güçleniyor.