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Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta 'tarihi' bir hafta yaşandı. Geçen pazartesi 6.97 civarında olan dolar/TL cuma günü 7.37'yi aştı. Ardından bir süreliğine kurda düşüş yaşandı.

Dolar bu haftaya ise 7.31'in üzerinde başladı. Euro 8.63, sterlin ise 9.56 lira civarında yeni haftaya giriş yaptı.

Geçen hafta doların yanında altında da yeni tarihi zirveler görüldü. Altının ons fiyatı ilk kez 2000 doların üzerine çıktı ve 2065 doları gördü. Daha sonra kazançlarının bir kısmını geri verse de altın yeni haftaya 2.029 dolardan başladı.

Yurtiçinde ise gram altın 476 liradan satılıyor.