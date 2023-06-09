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Dolar ve Euro'da son durum

Dolar sabah saatlerinde 23.51, Euro ise 25.73 lirayla TL karşısında yeni tarihi zirvelerini gördü

Giriş: 09.06.2023 - 09:52 | Güncelleme: ABONE OL
Dolar ve Euro'da yeni zirveler!
HABERTURK.COM

Kurlarda hafta boyunca yaşanan yükseliş haftanın son işlem gününe de taşındı.

Düşük hacimli piyasada dolar 23.51, Euro ise 25.73 liraya kadar yükseldi. Piyasa açılışında ise dolar 23.49, Euro ise 25.40 liradan işlem gördü.

Bu sabahki yükselişlerin ardından dolar/TL'deki haftalık yükseliş yüzde 18'i buldu.

Analistler seçim sürecinde serbest piyasa ile bankalararası piyasa arasında kur seviyelerinin farklılaştığını, seçim sonrasında bu makasın kapanmaya başladığını, dolayısıyla yaşanan hareketin beklentiler dahilinde olduğunu belirtti.

Yurtiçinde en önemli gelişme Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesi oldu. Söz konusu atama, Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek'in getirilmesinin ardından ortodoks politikalara dönüşün yeni bir göstergesi olarak kabul edildi.

22 HAZİRAN'DA FAİZ ARTIRIMI BEKLENİYOR

Erkan'ın yeni TCMB Başkanı olacağı haberlerinin yayılması üzerine daha resmi atama gerçekleşmeden önce uluslararası bankalar faiz artırım beklentisini dile getirdi.

ABD'li finans devi JPMorgan son yayımladığı bilgi notunda TCMB'nin 22 Haziran toplantısında politika faizini yüzde 8.5'ten yüzde 25'e yükseltmesinin olasılıklar arasında yer aldığını belirtti. JPMorgan ekonomistleri bu büyük faiz artırımının ardından daha küçük artırımlarla politika faizinin yüzde 30'a çekilmesinin muhtemel olduğunu bildirdi.

Fransız Societe Generale'ın ekonomistleri de Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinin ardından yayımladıkları raporda politika faizinin 22 Haziran’da 650 baz puanlık artırımla yüzde 15’e yükseltilmesini, ardından temmuz ve ağustos aylarında 500’er baz puanlık yeni artırımlar gelmesini beklediğini açıkladı.

DÜNYANIN GÖZÜ FED'DE

Uluslarası piyasalarda ise Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek haftaki faiz kararları bekleniyor.

CME FedWatch Tool'a göre piyasa bugün itibarıyla Fed'in faizi sabit bırakacağına yüzde 73.6 ihtimal veriyor. 25 baz puanlık bir faiz artırımına ise yüzde 26.4 olasılık veriliyor. Eğer piyasa beklentisi gerçekleşirse Fed 10 toplantının ardından faiz artırımlarına ara vermiş olacak.

ECB'nin ise 25 baz puanlık bir faiz arıtımına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

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