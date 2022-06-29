Dolarda son durum

Dolar geçen cuma akşamı BDDK'nın ticari kredilere getirdiği yeni koşulların etkisiyle ardından sert bir düşüşle 17.36 liradan önce 16.49 liraya kadar gerilemişti.

Dolar pazartesi önce 16.11 liraya düşüp ardından 16.55 liranın üzerine çıkmasının ardından nispeten sakinleşti. Dün 16.60-16.68 aralığında hareket etti.

Dolar yeni güne ise 16.63, Euro ise 17.49 liradan başladı.

Türkiye'de son 3 işlem gününe BDDK'nın ticari kredilere getirdiği yeni koşullar damga vururken dünyada resesyon endişeleri devam ediyor.