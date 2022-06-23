Dolarda son durum

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Dün Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin enflasyon ve resesyona ilişkin sorularını yanıtladı. Powell, burada enflasyonu düşürmek konusundaki kararlılıklarını yinelerken 100 baz puanlık faiz artırımı dahil her ihtimalin gerekirse masaya getirilebileceğini belirtti.

Bu açıklamalar 'şahin' olarak nitelense de daha önceki mesajlarıyla paralel olduğu için kurda yeni bir oynama yaratmadı.

Dolar yeni güne 17.35, Euro ise 18.36 liradan başladı.

Bugün yurt içinde ise gözler Merkez Bankası'nın saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararında olacak. Merkez'den yılın ilk 5 toplantısında olduğu gibi bugün de faize dokunmaması bekleniyor.