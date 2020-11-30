İstanbul serbest piyasada dolar 7,8470 liradan, avro 9,4120 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 7,8450 liradan alınan dolar, 7,8470 liradan satılıyor. 9,4100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4120 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8410 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3580 lira olmuştu.

Piyasların bugün gözü TÜİK'in açıklayacağı 3. çeyrek büyüme verilerinde olacak. Bunun yanında yüksek seyreden koronavirüs vakaları sebebiyle alınabilecek ek tedbirler de piyasalarda etkiye yol açabilir.

30 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURLARI