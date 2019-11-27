Dolar kuru Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'lerin test edildiği haberiyle başladığı kademeli yükselişine devam ediyor.

Dolar/TL, ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeleri artırmasıyla geçen haftaki 5.70'li seviyelerden 5.75'e yükseldikten sonra dün sakin bir seyir izledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, dünkü basın toplantısında “Türkiye’nin S-400 sistemini F-16 uçakları üzerinde denediği” yolundaki bir soru üzerine durumun kaygı verici olduğunu söyledi, “Hala bir yol bulmaya çalışıyoruz” dedi.

Pompeo "S-400 sisteminin tam olarak operasyonel hale getirilmesi yolundaki adımlardan vazgeçtiklerini görmek istediğimizi Türkiye'ye net şekilde ilettik" şeklinde konuştu.

Öte yandan, piyasaların gündemindeki bir diğer önemli konu olan ABD - Çin ticaret görüşmelerinde piyasalar pozitif. Çin Başbakan Yardımcısı ve baş ticaret müzakerecisi Liu He ile ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile telefonda görüşürken pozitif mesajlar piyasaları destekledi.

Bankacılar küresel piyasalarda ise ABD ve Çin'in ticaret anlaşmazlığına yönelik iyimser beklentilerin risk iştahını artırdığını belirtirken, TL'de negatif ayrışma yaşandığını ancak S-400 kaynaklı satış baskısının sınırlı olduğuna dikkat çekti.

27 Kasım sabahı dolar kuru 5.7722 TL'den işlem görüyor.

İçerideki en önemli konu ise aralık ayında yapılacak Merkez Bankası PPK toplantısı ve çıkacak faiz kararı olacak. Dün Katar ile olan swap anlaşmasını 5 milyar dolara çıkaran TCMB'nin 12 aralık toplantısında beklentilerin üzerinde faiz indirip indirmeyeceği izleniyor.

Euro bölgesinde ise enflasyon rakamları gelecek. ECB'nin başına geçen Lagarde, bankanın bir türlü yakalanamayan yüzde 2 enflasyon hedefi nedeniyle bankanın stratejisinin gözden geçirileceğini belirtmişti.

Haftanın son gününde ise Çin PMI verileri bekleniyor.