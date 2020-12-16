Dolar 7,8260 liradan, euro ise 9,5240 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 7,8240 liradan alınan dolar, 7,8260 liradan, 9,5220 liradan alınan euro ise 9,5240 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,85 liradan, euro ise 9,53 liradan satılmıştı.

16 ARALIK DOLAR KAÇ TL?