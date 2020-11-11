Dolarda dalgalanma sürüyor

Dolar/TL cephesindeki dalgalı seyir sürüyor. hafta sonu Merkez Bankası Başkanı olarak Naci Ağbal'ın gelmesi ve akabinde Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasıyla başlayan hareketlilik sürüyor.
Geçen hafta 8.58'i gören ve tüm zamanların rekorunu kırarak kapatan dolar kuru, yeni haftaya ekonomi yönetimindeki değişikliklerin ardından 8.005'e kadar inerek başlamış ve bir günde yüzde 5'in üzerinde düşüş kaydetmişti. Haftanın ilk işlem gününde TL, tüm dünyada dolara karşı en çok değer kazanan para birimi olmuştu.
Dün dalgalı bir seyirle 8.39'a kadar yükselen kur, daha sonra tekrar gevşedi ve 8.20 altında kapanarak kazancının bir kısmını geri verdi.
ABD'de Biden seçilmesi ve mali teşvik paketinin geçerek parasal genişlemenin süreceği beklentisiyle doların küresel olarak değer kaybetmesi de dolar/TL'ye yararken, analistler ekonomi yönetimindeki değişiklik sonrası politika adımlarının takip edileceğini belirtiyor.
11 Kasım sabahına dolar/TL 8.1907 seviyesinden başladı. Piyasalarda bugün cari açık verileri ve ekonomi bürokrasisinde yaşanabilecek olası değişiklikler ile politika adımları izleniyor. Dışarıda ise Lagarde'ın konuşması öne çıkacak
Piyasalarda ilk beklenti 19 Kasım'da yapılacak PPK toplantısında alınacak kararlara yönelik.
TCMB Başkanı Ağbal ilk açıklamasında fiyat istikrarı için tüm araçların kararlılıkla kullanılacağına dikkat çekerken 19 Kasım'daki PPK'ya kadar mevcut durumun gözden geçirileceğini; oluşacak veri ve değerlendirmelerle gerekli politika kararlarının alınacağını belirtti. Yeni Bakan Lütfi Elvan ise piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacaklarını bildirdi.
Analistler açıklamalar sonrası fiyatlamada faiz artırımının satın alındığını söylerken, Goldman Sachs sene sonu faiz oranını yüzde 17 olarak açıkladı.
Öte yandan, Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısını yüzde 90 başarıyla bulduğunu açıklamasıyla borsalarda başlayan ralli Borsa İstanbul'a da geldi. Endeks dün 1243 puanla tüm zamanların rekorunu kırdı.
Akşam saatlerinde çıkan Borsa İStanbul Başkanı Hakan Atilla'nın istifa edeceği söylentisi ise yalanlandı. Atilla, "daha çok rekorlar kıracağız" dedi
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