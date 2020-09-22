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Dolar/TL dün küresel piyasalardaki risk iştahının azalması ve nakit ihtiyaçları nedeniyle yükselen dolar endeksindeki sert yükselişle tarihi zirvesini yeniledi.

Dünya borsalarında satış dalgası yaşanırken, en büyük kaybı sızan Fincen belgeleriyle birlikte Avrupa borsaları ve bankacılık endeksleri gördü. Altın başta olmak üzere Emtiaların da satış yediği günde dolar endeksi 94 puanı test etti.

TL'nin dolar karşısındaki kayıpları da doların küresel çapta değer kazanmasıyla arttı ve dolar/TL paritesi 7.64 üzerini gördü. Euro/TL'de 9 seviyesi aşıldı.

Piyasaların gündeminde ise TCMB'nin alacağı faiz kararı var. Beklenti politika faizinin değişmeyeceği ancak faiz koridorun üzerinden sıkılaşmaya gidilebileceği yönünde. TCMB'nin piyasaya sağladığı ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7.34'e kadar gerilemişti. TCMB PPK'da faizleri sabit tutmasına karşın likidite sıkılaştırma adımlarıyla fonlama maliyetini yüzde 10.42'ye kadar çıkarmıştı. Cuma günü itibarıyla fonlama maliyeti yüzde 10.39 oldu.

Mevcut enflasyonun ve ileri dönük enflasyon beklentilerinin de altında kalan para politikası sıkılığının başta yurtiçi yerleşikler olmak üzere dövize yeni yönelim getirip getirmeyeceği izleniyor. Yabancılar ise hızı yavaşlasa da Türkiye yatırımlarını azaltma

eğilimlerini aralıksız sürdürüyorlar.



Yılbaşından bu yana bakıldığında geçen 12 Eylül itibarıyla hisse ve tahvil/bono piyasasından çıkışlar yaklaşık 13.5 milyar dolar seviyesinde. Yurtiçi yerleşiklerin altın dahil döviz varlıkları ise 218.7 milyar dolar ile yeni zirvede. Yılbaşına bugüne dek dolar karşısında TL'deki kayıp yüzde 23 civarında.

22 Eylül günü dolar kuru 7.6306'dan işlem görüyor. Euro/TL 8.9790'da. Altın fiyatlarında düşüşle birlikte gram altın fiyatı 475 TL'den 470 TL altına çekildi.