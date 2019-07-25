25 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar/TL'de Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası korkulan kabus senaryosu gerçekleşmedi.
425 baz puanlık indirimin ardından Merkez Bankası'nın politika faizi psikolojik sınır olarak gösterilen yüzde 20'nin altına, yüzde 19.75'e indirildi.
Analistlerin genel görüşü ise 400 baz puan ve üzeri yüksek montanlı, önden yüklemeli indirimlerde kurdaki hareketin bozulabileceği yönündeydi.
Dolar/TL gün içerisinde 5.70 seviyesinde dalgalanırken, Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası dolar kuru ilk tepki olarak 5.7731'e kadar yükseldi.
Karar metninin yayımlanmasının ardından dolar/TL'de beklenenin aksine hızlı bir düşüş gerçekleşti ve 5.6574 seviyesi görüldü. Böylelikle kurdaki korkulan kabus senaryosu gerçekleşmedi.
Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası'ndaki yönetim değişikliği sonrası kurumun bağımsızlığı üzerine tartışmalar artmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Başkan Çetinkaya'ya yönelik “Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. ‘Faiz düşerse, enflasyon düşer’ dedik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik” açıklaması öne çıkarılmıştı.
Uysal ise, AA'ya verdiği röportajda Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ile kastedilenin “araç bağımsızlığı” olduğunu söylemiş ve “Araç bağımsızlığı konusu Merkez Bankası Kanunu çerçevesine net olarak tanımlanmıştır. Buna göre Merkez Bankasının kendine verilen görevleri yerine getirmek için para politikası araçlarını belirleme ve uygulama yetkisi bulunmaktadır. Bu çerçevede herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.” demişti.
425 baz puanlık indirimin ardından bugün Avrupa Merkez Bankası'nın ve ay sonunda da Fed'in vereceği karara atıf yapılan metinde "Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişleyici adım olasılığı güçlendi" ifadesi dikkat çekti.
Yıl sonu enflasyonunun öngörülenin altında gerçekleşebileceğinin de altı çizilen metinde doları düşüren cümle ise "‘Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir.” oldu.
Piyasalar bir yandan kararın yansımalarını izlerken diğer yandan da S-400 nedeniyle yaptırım beklenen ABD ile ilişkilerdeki seyir takip ediliyor. Dışarıda ise ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve ABD'de şirket bilançoları, ABD 2. çeyrek büyüme rakamları ve konut satışları gündemdeki diğer konular.
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