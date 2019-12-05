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Dolar kuru düşük oynaklıkla 5.70 - 5.75 arasındaki dar bant hareketini sürdürüyor. NATO, ABD ile ilişkiler ve ticaret savaşının izlendiği piyasada haber akışının döviz piyasasına etkisi oldukça sınırlı.

ABD Başkanı Trump, dün Çin ile ticaret anlaşmasının başkanlık seçimi bitene kadar imzalanmayabileceğini söylemesi ve diğer ülkelere ek vergi tehdidiyle dolar endeksi düştü.

Ayrıca Rusya'dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım konusunun ABD'li senatörlerce yeniden ısıtılması kurda sınırlı hareket oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi." dedi. Trump, Türkiye için "Oldukça iyi bir iş çıkarıyor" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde ikili ilişkilerin ve bölgesel konuların ele alındığını bildirildi.

Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi dışında piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor. Gelecek hafta ise TCMB'nin faiz kararı izlenecek.

5 Aralık günü dolar/TL 5.7532'den işlem görüyor.