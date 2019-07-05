05 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar/TL, G-20 zirvesinin ardından S-400 meselesinde yumuşama ve bir formül üzerinde uzlaşılabileceği beklentisiyle başlayan gerilemesini sürdürüyor.
Seçimin sona ermesi ve Erdoğan - Trump görüşmesinin ardından 5.70 altına inen kur, enflasyondaki düşüş, FED'in parasal sıkılaşmaya son vermesi, dolar endeksinin düşmesi ve merkez bankalarının genişlemeye başlamasıyla gelişen ülkeler lehine pozitfi seyir sürüyor.
Analistler küresel risk iştahındaki artışla yüksek faiz sunan Türkiye'ye yönelik ise iştahın ve TL varlıklara talebin arttığını belirtiyor.
Dolar kuru, ABD piyasalarının kapalı olduğu dün itibarıyla nisan ayından bu yana ilk kez 5.60 altına indi ve 5.5909 ile kapandı. 5 Temmuz sabahı dolar kuru 5.61 seviyesinde dalgalanıyor.
Piyasalar, baz etkisiyle yüzde 15.87'ye inen enflasyon sonrası politika faiziyle oluşan 8 puanlık fark nedeniyle 25 Temmuz'daki PPK toplantısından itibaren Merkez Bankası'nın faiz indirmesi bekleniyor. Uzmanlar indirimin sert mi yoksa kademeli mi yapılacağına dönük olarak TL'nin seyrinin belli olacağını belirtiyor.
Öte yandan, BSMV'nin binde ikiye çıkarılma ihtimali ve kurdaki gevşemeye rağmen bireysellerin döviz talebi sürüyor. Yurtiçi yerleşikler bu yıl başından beri 25 milyar doların üzerinde alım yaptı.
Rusya'dan alınan hava savunma füze sistemi S-400'de ilk bataryaların 1 hafta içerisinde teslimi beklenirken ABD Kongresi'nin yaptırım konusundaki tavri piyasalar tarafından izleniyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın S-400'lerin teslimatının ise çok yakın bir tarihte başlayacağını ve bunların aktif bir şekilde kullanılacağını söyledi.
Doğu Akdeniz'deki gerilim, İdlib'de gözlem noktalarına yaşanan saldırıların ardından Suriye'deki jeopolitik riskler de piyasaların takibinde.
Veri akışında ise ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik öne çıkıyor.
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