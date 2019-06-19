19 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Döviz piyasalarında TL'nin hafta başından itibaren dolar ve euro karşısındaki pozitif ayrışması dün de sürdü. Fed'in faiz kararını açıklayacağı toplantı öncesinde güvercin mesaj beklentisinin ağır basması ve gün ortasında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi'nin açıklamalarıyla dolar/TL 5.81 TL'ye, euro ise 6.52'ye kadar inmişti.
Draghi, ekonomik görünümde iyileşme olmadığı ve enflasyonun hedeflenen seviyeye gelmediği takdirde ek teşviklerin gerekli olacağını belirtti ve daha fazla varlık alımı için alan olduğunu belirtti.
Draghi ayrıca, ECB'nin araç setinde faiz indirimine başvurabileceğini ve negatif faizlerin yan etkilerini telafi edecek önlemler alabileceğinin altını çizdi.
Haber akışı sonrası ECB'nin 10 baz puanlık indirimi fiyatlanırken, euro/dolar paritesi 1.11'li seviyelere indi ve dolar endeksi 97.5 üzerine çıktı.
Trump dolar karşısında değeri düşen euro nedeniyle AB'nin ABD ile rekabette haksız avantaj sağladığını belirtti. ABD basınında Fed toplantısı öncesi Trump'ın para politikasını beğenmediği Başkan Powell'ı görevden almak için yol aradığı haberleri de piyasaları etkiledi.
Buna rağmen, Fed toplantısında faiz indirimi beklentisi yüzde 19'da kaldı ve indirimin gelecek toplantıda gelmesi bekleniyor. Öte yandan, FOMC metninde güvercin mesajların güçlenmesi tahmin edilirken sene sonuna kadar Fed'in 60 baz puan faiz indirmesi bekleniyor.
TL'nin pozitif ayrışmasını tersine çeviren ise dün gece gelen iki haber oldu.
Avrupa Birliği'nin Kıbrıs meselesi nedeniyle Türkiye'ye karşı uygun tedbirleri değerlendirdiği haberinin ardından, Bloomberg News'in Trump yönetiminin temmuz ayında S-400 teslimatının yapılması durumunda Türkiye'ye 3 yaptırım paketini değerlendirdiği iddiası TL'nin Asya piyasalarında değer kaybetmesine yol açtı.
5.82'den kapanan dolar/TL 19 Haziran gecesi 5.91'e çıkarken, sabah saatlerinde 5.88 TL'de dengelenmiş görünüyor. Euro/TL ise 6.62'lere çıkmasının ardından 6.57 civarında seyrediyor.
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