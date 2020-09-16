Dolar, Fed öncesi düşüşte

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Dolar, COVID-19 aşı umutları ve büyük şirketler arasındaki satın alma anlaşmalarıyla güçlenen risk iştahına paralel olarak riskli para birimleri karşısında geriledi.

Dolar endeksi tekrar 93 puan altına inerken başta ABD piyasaları olmak üzere küresel piyasalar pozitif seyrediyor. TL de dolara karşı güne sınırlı da olsa pozitif bir başlangıç yaptı.

Dün 7.50 seviyesini zorlayan dolar/TL, 16 Eylül sabahı 7.4882'den işlem görüyor. Euro da değer kaybederek 8.87'den işlem görürken. Altın fiyatları da 1960 dolara yükseldi.

Günün piyasalardaki ana gündem maddesi Fed toplantısından gelecek açıklamalar. Piyasalarda Fed'in faiz kararına dair bir değişiklik yapmayarak 0.-0.25 seviyenin korunması beklenirken sözlü yönlendirmeler ve ekonomik görünüm ile ilgili projeksiyonlar izleniyor.

Türkiye gündeminde ise Doğu Akdeniz gelişmeleri öne çıkıyor. Yunanistan'ın Sakız Adası'nda Lozan hükümlerini çiğnediğini belirten Ankara, açık deniz sondaj gemisi Yavuz'un Kıbrıs adası açıklarındaki görev süresini 12 Ekim'e uzattığını açıkladı