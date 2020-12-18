Dolar düşüşünü sürdürüyor

HABERTURK.COM

Ekonomi yönetimindeki değişiklikle birlikte başlayan dolardaki düşüş, dünkü Merkez Bankası ve FED toplantısının ardından devam ediyor.

Fed, bilançosunu büyüteceğini ve para politikasının mali politikayla desteklenmesi gerektiğini belirtirken dolar endeksi 2018'den bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 90 puan altına indi.

TCMB'nin 2021 yılı Para ve Kur Politikası'nda konuşan Başkan Naci Ağbal ise 2021 yılında gerekirse TCMB'nin para politikasını daha da sıkılaştıracağını vurguladı ve "Enflasyonu düşürmekte kararlıyız" dedi.

Haftalık para ve banka istatistiklerine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 527 milyon dolar artarak 88 milyar 177 milyon dolara ulaştı.

Hafta başında 7.90 üzerini gören haftanın son işlem günü olan 18 Aralık günü 7.70 seviyesinden işlem görüyor. Piyasada gözler gelecek hafta yapılacak TCMB'nin Para Politikası Kurulu'na çevrilecek.