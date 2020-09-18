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HaberlerDövizDolar son dakika! Dolar 7.55 üzerinde! 18 Eylül dolar kuru

Dolar 7.55 üzerinde

Dolar kuru dün tarihi zirvesini 7.5646 seviyesinde yeniledikten sonra 18 Eylül'de haftanın son işlem gününde 7.5510 TL'den el değiştiriyor. Kurdaki yükseliş nedeniyle altın fiyatları da artarken euro 8.95 TL'de. Piyasalarda içeride izlenecek önemli bir veri yok. TCMB beklenti anketi ve uluslararası yatırım pozisyonu öne çıkıyor. Doğu Akdeniz gündemi sıcaklığını korurken dışarıda St. Louis Fed Başkanı Bullard'ın konuşması ve koronavirüs gelişmeleri gündemde

18.09.2020 - 07:54 | Güncelleme: ABONE OL
dolar
HABERTURK.COM

Dolar/TL dün Fed toplantısının ardından satıcılı seyreden ve doların küresel piyasalarda güçlenmesiyle 7.55 üzerine çıkarak yeni zirvesini gördü.

7.5646 seviyesine çıkan kur haftanın son işlem günü olan 18 Eylül'e 7.5510 TL'de yatay başlıyor. Euro ise 8.95 seviyesinde. Altın fiyatlarında ons fiyatı 1950 üzerinde tutunmaya çalışırken kurdaki artış nedeniyle gram 473 TL'den el değiştiriyor.

Piyasalardaki veri gündeminde gelecek hafta toplanacak PPK öncesi TCMB beklenti anketi ve uluslararası yatırım pozisyonu öne çıkıyor. TOBB'da kapanan ve kurulan yeni şirket sayısını açıklayacak

Doğu Akdeniz meselesi de gündemdeki sıcak yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi
Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Dışarıda ise ABD cari işlemler dengesi, St. Louis Fed Başkanı Bullard'ın konuşması ve başta aşı olmak üzere koronavirüs kaynaklı gelişmeler izleniyor.

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