Dolar 7.55 üzerinde

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Dolar/TL dün Fed toplantısının ardından satıcılı seyreden ve doların küresel piyasalarda güçlenmesiyle 7.55 üzerine çıkarak yeni zirvesini gördü.

7.5646 seviyesine çıkan kur haftanın son işlem günü olan 18 Eylül'e 7.5510 TL'de yatay başlıyor. Euro ise 8.95 seviyesinde. Altın fiyatlarında ons fiyatı 1950 üzerinde tutunmaya çalışırken kurdaki artış nedeniyle gram 473 TL'den el değiştiriyor.

Piyasalardaki veri gündeminde gelecek hafta toplanacak PPK öncesi TCMB beklenti anketi ve uluslararası yatırım pozisyonu öne çıkıyor. TOBB'da kapanan ve kurulan yeni şirket sayısını açıklayacak

Doğu Akdeniz meselesi de gündemdeki sıcak yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi

Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Dışarıda ise ABD cari işlemler dengesi, St. Louis Fed Başkanı Bullard'ın konuşması ve başta aşı olmak üzere koronavirüs kaynaklı gelişmeler izleniyor.