Dolar 7,4230 liradan, euro ise 9,1120 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 7,4210 liradan alınan dolar, 7,4230 liradan, 9,11 liradan alınan euro ise 9,1120 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,36 liradan, euro ise 9,05 liradan satılmıştı.

5 OCAK DOLAR KURU